இடைக்கால பட்ஜெட்: தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறைக்கு ரூ.1,996 கோடி ஒதுக்கீடு
இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறைக்கு 1,996 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 17, 2026 at 12:01 PM IST
சென்னை: தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு துறையின்யின் கீழ் தமிழக அரசு இதுவரை செயல்படுத்தியுள்ள திட்டங்கள் தொடர்பாக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சட்டப்பேரவையில் விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு துறையின் கீழ் இதுவரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள திட்டங்கள், நடைமுறையில் வரவிருக்கும் புதிய அறிவிப்புகள் தொடர்பான புள்ளி விவரங்களை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார்.
தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு
அதில், "சமூக மேம்பாட்டையும், தொழில் வளர்ச்சியையும், இரு கண்களாகக் கொண்டு செயல்படும் தமிழ்நாடு அரசு, மாநிலத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் தொழிலாளர்தம் நலன் பேணும் நல்லரசாகச் செயல்படுகிறது. தொழிற்துறைக்குத் தேவையான திறன்மிகு பணியாளர்களை உருவாக்குவதற்காக, இதுவரை 41 புதிய அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் அமைத்திட 298 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தரமான வேலைவாய்ப்புகளைப் பெற்றிடத் தேவையான திறன்களை இளைஞர்களுக்கு வழங்கிட, 71 அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்கள் 2,877 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொழில் 4.0 (Industry 4.0) தொழில்நுட்ப மையங்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.
அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு நல உதவிகளை வழங்குவதில் முன்னோடி மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், 38,62,919 அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு 3,397 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள 40 வயதிற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு முழு உடல் பரிசோதனை செய்து, மருத்துவப் பரிசோதனை அட்டை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பட்டாசுத் தொழிற்சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்த தொழிலாளர்தம் குழந்தைகளுக்கு 18 வயது நிறைவடையும் வரை மாதாந்திர பராமரிப்புத் தொகை, கல்வி உதவித்தொகை ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன.
தமிழ்நாடு இணையம் சார்ந்த தற்சார்புத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்றுள்ள தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தினை மேம்படுத்தும் வகையில், 2,000 தொழிலாளர்களுக்கு புதிய இருசக்கர மின் வாகனங்கள் வாங்குவதற்கு 20,000 ரூபாயை மானியமாக வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறைக்கு 1,996 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.