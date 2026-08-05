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திருமணமாகும் பெண்களுக்கு 8 கிராம் தங்கம் - ‘அண்ணனின் சீருக்கு’ பட்ஜெட்டில் ரூ. 812 கோடி ஒதுக்கீடு

இந்த திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து பெண்களின் திருமணத்திற்கும் 8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்படுமா? அல்லது அதற்கு சில வரைமுறைகள் இருக்கின்றனவா? என்பது குறித்த விவரங்கள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை.

சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டு துறை திட்டங்கள்
சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டு துறை திட்டங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 11:37 AM IST

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சென்னை: ‘அண்ணின் சீர்’ திட்டத்தின் கீழ் திருமணமாகும் பெண்களுக்கு 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் பட்டுப்புடவை வழங்கும் திட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையில் (பட்ஜெட்) ரூ. 812 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கிற த.வெ.க அரசு இன்று தனது முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறது. இன்று காலை 10 மணியளவில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் 2026 -27ஆம் நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அதில், பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

குறிப்பாக, தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டு துறையின் கீழ் ‘அண்ணன் சீர்’ திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக நடப்பு நிதியாண்டு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அந்த அறிவிப்பில், “தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் அண்ணனாகவும், தம்பியாகவும் இருந்து எப்போதும் துணை நிற்பவர் தான் நமது முதலமைச்சர். திருமணம் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்விலும் ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணமாகும்.

இந்த தருணத்தை கொண்டாடும் விதமாக, தமிழ்நாட்டிலுள்ள பெண்கள் அனைவரையும் தமது குடும்பத்தில் ஒருவராக கருதும் முதலமைச்சர், அப்பெண்களின் திருமண நாளில் நமது அரசு சார்பாக, 8 கிராம் தங்க நாணயமும், ஒரு பட்டுப்புடவையும் ‘அண்ணனின் சீராக’ வழங்க இருக்கிறார். இந்த திட்டத்திற்காக ரூ. 812 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது” என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்திருக்கிறார்.

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இந்த திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து பெண்களின் திருமணத்திற்கும் 8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்படுமா? அல்லது அதற்கு சில வரைமுறைகள் இருக்கின்றனவா? என்பது குறித்த விவரங்கள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை. இதுகுறித்த விவரங்கள் பின்னர் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

WOMEN WELFARE ANNOUNCEMENTS
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026
அண்ணன் சீர் 8 கிராம் தங்கம்
TAMIL NADU BUDGET 2026
8 GM GOLD TO BRIDE GROOM ANNAN SEER

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