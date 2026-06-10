தவெக நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முதல்வருக்கு ஏன் தடுமாற்றம்? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி
கடந்த கால திமுக ஆட்சிக்கும், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கும் எந்தவிதமான வேறுபாடும் இல்லை என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
Published : June 10, 2026 at 5:39 PM IST
சென்னை: தவறு செய்த தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மீது முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
நரேந்திர மோடியின் 12 ஆண்டு கால ஆட்சியின் சாதனைகளை கொண்டாடும் வகையில், பிரதமரின் சாதனை விளக்கக் கண்காட்சி தமிழக பாஜக தலைமையகமான கமலாலயத்தில் நடைபெற்றது. மோடியின் சாதனை விளக்க கண்காட்சியை பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திறந்து வைத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "பிரதமர் மோடி மூன்று முறை குஜராத் மாநிலத்தில் முதலமைச்சராக இருந்து அந்த மாநில மக்களின் அன்பை பெற்றார். இந்தியாவில் அதிக நாட்கள் பிரதமராக இருந்தவர் என்ற சாதனைக்கும் அவர் சொந்தக்காரராக உள்ளார். 12 ஆண்டு கால பிரதமர் மோடியின் ஆட்சியில் சாலை போக்குவரத்து, ரயில் போக்குவரத்து மேம்பட்டுள்ளது. 140 விமான நிலையங்களை புதிதாக கட்டி கொடுத்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு 6000 கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது. 270 விழுக்காடு அதிக வரி வருவாய் வருகிறது. விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 6000 ரூபாய் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்தில் 40 லட்சம் விவசாயிகள் பயன் அடைந்துள்ளனர். வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு உட்பட பல்வேறு திட்டங்களை பிரதமர் செயல்படுத்தி உள்ளார். நான்கு கோடிக்கும் அதிகமான வீடுகள் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மூலம் கட்டப்பட்டுள்ளன.
57 கோடி ரூபாய்க்கு மேலாக ஏழை மக்களுக்கு முத்ரா கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் மோடியின் சாதனை குறித்து கண்காட்சியை தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வைக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "கடந்த கால திமுக ஆட்சிக்கும், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கும் எந்தவிதமான வேறுபாடும் இல்லை. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு கிட்டத்தட்ட 30 பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம், கஞ்சா விற்பனை, எங்கு பார்த்தாலும் படுகொலை என தொடர்ந்து கவலை அளிக்கும் சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன.
அனைத்து இடங்களிலும் மின்வெட்டு பிரச்சனை உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அரசாங்கம் தங்களது கடமையை செய்ய முடியவில்லையா? அல்லது திறனற்ற போய்விட்டதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் தூத்துக்குடியில் தவறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டனர். இதற்கெல்லாம் முதலமைச்சர் மௌனமாக இருப்பது ஏன்?. அவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளீர்கள்? கட்சியில் இருந்து நீக்கி இருக்கிறீர்களா?" என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.