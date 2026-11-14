கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தமிழக பாஜக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன்
தவெக கள்ளகுறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரத்தில் சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்பது தமிழக பாஜக நிலைப்பாடாக உள்ளதாக நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
Published : November 14, 2026 at 3:33 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி தமிழக பாஜக சார்பாக கள்ளக்குறிச்சியில் போராட்டம் நடைபெற இருப்பதாக தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் அமைந்துள்ள தமிழக பாஜக தலைமையகமான கமலாலயத்தில் மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து நூற்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் பாஜகவில் இணைந்தனர்.
இதற்காக பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான நபர்கள் பாஜக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வருகை புரிந்து கட்சியில் தங்களை இணைந்து கொண்டனர். மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு பாஜக கட்சி துண்டை நயினார் நாகேந்திரன் அணிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இன்று குழந்தைகள் தினம் அதற்கு முதலில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
இன்று தவெக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியில் இருந்து 100-க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் பாஜகவில் இணைந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் குழந்தைகள் காணாமல் போவதில் ஆச்சரியம் இல்லை. கடந்த மாதம் காணாமல் போன குழந்தையை இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் உள்ளது. தவெக ஆட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய துரதிர்ஷ்டம், பெண்களுக்கு எதிரான சதி செயல்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றன. குழந்தைகள் காணாமல் போகிறார்கள்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் செயலாளர்களே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை செய்து வருகிறார்கள். பெண்களுக்கு எதிரான செயல்களில் ஈடுபடுவது தவெகவினருக்கு நோய் போல பரவி வருகிறது. தவெக நிர்வாகி ஒருவர் பெண் நிர்வாகியை அவதூறாக பேசுவது போல் ஒரு ஆடியோ கூட நான் கேட்டேன், ஆனால் எதை பற்றியும் முதலமைச்சர் வாய் திறக்காமல் உள்ளார். தவெக கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அந்த தவறை செய்து இருப்பார் என அந்த கட்சியில் உள்ளவர்களே சொல்கிறார்கள். ஆனாலும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முதலமைச்சர் கையில்தான் உள்ளது. டிஜிபி, உளவுத்துறையும் அவரது கீழ்தான் வருகிறது. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என தெரியவில்லை. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு அடியோடு கெட்டு போய்விட்டது. ஆனால் அதிமுகவில் இப்படி எல்லாம் இல்லை. சின்னதாக ஒரு புகார் வரும் போது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். ஆனால் தவெக ஆட்சியில் அப்படி எதும் இல்லை.
தவெக கள்ளகுறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரத்தில் சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்பது தமிழக பாஜக நிலைப்பாடாகும். உயர் நீதிமன்றமும் தாமாக முன் வைத்து இது குறித்து விசாரிக்க வேண்டும். கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரத்தில் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே இதை கண்டித்து வரும் 18-ஆம் தேதி கள்ளகுறிச்சியில் தமிழிசை சௌந்தராஜன் தலைமையில் பாஜக சார்பாக போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.
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மேகதாது விவகாரத்தில் அங்கு அணை கட்ட கூடாது எனவும் அதை தடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் பாஜக நிலைப்பாடு. மேலும் இந்த விவகாரத்தில் தம்பி மாணிக்கம் தாகூரை முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லிக்கு அரசு சார்பாக அழைத்து சென்று ராகுல் காந்தியிடம் பேசி மேகதாது அணை கட்டுமான பணிகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். முதலமைச்சரும் இந்த விஷயத்தில் உரிய முடிவு எடுக்க வேண்டும் என பாஜகவின் கோரிக்கையாக உள்ளது" என்றார்.