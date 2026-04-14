மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2000, மாநில விழாவாக தைப்பூச திருநாள் மற்றும் பல... வெளியானது பாஜக தேர்தல் அறிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பாஜக தேர்தல் அறிக்ககையை மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி. நட்டா சென்னையில் இன்று வெளியிட்டார்.
Published : April 14, 2026 at 3:52 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், பாஜக தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2,000, குடும்பத்திற்கு ரூ.10 ஆயிரம், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முக்கிய கட்சியாக விளங்கும் பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை இன்று (ஏப்ரல் 14) வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா தமிழ்நாட்டிற்கான தேர்தல் வாக்குறுதியை வெளியிட்டார். அதில் மகளிர் நலன், போதைப்பொருள் தடுப்பு, உழவர் நலன், மீனவர் நலன், இளைஞர் நலன் உள்ளிட்டவை அடங்கிய 27 வாக்குறுதிகள் வெளியாகியுள்ளன.
குறிப்பாக குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2000 உதவித்தொகை, ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கு ரூ.10,000 நிதியுதவி, ஆண்டுக்கு 3 முறை இலவச கியாஸ் சிலிண்டர், தைப்பூசத் திருநாள் மாநில விழாவாக கொண்டாடப்படும், திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றப்படும், பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.10 லட்சம் வட்டியில்லா கடன், கல்விக்கடன் தள்ளுப்படி, 1 லட்சம் பேருக்கு அரசு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
கொங்கு பகுதி, தென்தமிழகம், வடதமிழகம், டெல்டா பகுதி என மண்டலவாரியாக உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் விதமான வாக்குறுதிகளும் பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதேபோன்று நீர்ப்பாசனம், உள்கட்டமைப்பு என துறைவாரியான வாக்குறுதிகளும் இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன.
பாஜக தேர்தல் அறிக்கை 2026 இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்
- குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
- பொங்கல், தமிழ்ப் புத்தாண்டு, தீபாவளி ஆகிய 3 பண்டிகைளுக்கும் 3 விலையில்லா கியாஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும்.
- பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க ஜீரோ - எஃப்ஐஆர் பதிவுமுறை, பாலியல் மற்றும் போக்சோ குற்றங்களை விசாரிக்க சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கபப்டும்.
- பேருந்து, பள்ளி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் 100% கண்காணிப்பு கேமிரா வசதி மற்றும் நிர்பயா நிதியை முழுமையாகப் பயன்படுத்துவது உறுதி செய்யப்படும்.
- பெண்கள் தலைமையிலான கூட்டுறவு சங்கங்கள், சுயஉதவிக் குழுக்கள் மற்றும் குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உற்பத்தி அலகுகளை அமைக்க ரூ.50 லட்சம் வரை வட்டியில்லாக் கடன் வழங்கப்படும்.
- அரசின் கொள்முதலில் பெண்களுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களுக்கு 20% இட ஒதுக்கீடு கட்டாயமாக்கப்படும்.
- தைப்பூச திருநாள் மாநில விழாவாக அறிவிக்கப்படும்.
- திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் பாரம்பரியம் மீண்டும் தொடங்கப்படும்.
- போதைப்பொருள் பயன்பாட்டைத் தடுக்க, 'தமிழக போதைப்பொருள் ஒழிப்புத் துறை' உருவாக்கப்படும். கடல்வழி கடத்தலைத் தடுக்க 'கடலோர போதைப்பொருள் புலனாய்வுப் பிரிவு', துரித நடவடிக்கைக்காக பிரத்யேக உதவி எண், சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும். மீண்டும் குற்றம் செய்வோர்களுக்கு NDPS சட்டத்தின்கீழ் மரண தண்டனை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
- 'உழவே தலை' திட்டத்தின்கீழ் பிஎம்-கிசான் மாநில பங்காக ரூ.3 ஆயிரம் கூடுதலாக வழங்கி ஆண்டுக்கு ரு.9 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
- மாநிலக் கூட்டுறவு பருத்தி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் அமைக்கப்பட்டு, 100 கி.மீ தொலைவிற்குள் பருத்தி அரைக்கும் ஆலைகள் நிறுவப்படும். மரவள்ளிக்கிழக்கு, தக்காளி, மாம்பழம், வாழை, மிளகாய் ஆகிய பயிர்களுக்கு உறுதி அளிக்கப்பட்ட சந்தை ஆதரவு வழங்கப்படும்.
- பஞ்சாயத்து தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், பழங்கள், காய்கறிகள், மலர்களுக்கான கிடங்குகள் அமைக்கப்படும். சந்தை இணைப்பு மையங்கள், மாவட்ட அளவில் பிரம்மாண்ட எஃகு சேமிப்புக் கிடங்குகள் உருவாக்கப்படும்.
- உழவர் உறுதுணைத் திட்டத்தின் கீழ் கால்நடை வளர்ப்பு, இறால் வளர்ப்பு, தேனி வளர்ப்பு, கோழி வளர்ப்பு போன்றவற்றை தொடங்குவதற்கு ஒருமுறை நிதியாக ரூ.50 ஆயிரம் வழங்கப்படும்.
- மீன்பிடித் தடைக்கால நிவாரணத் தொகை ரூ.8 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.12 ஆயிரம் ஆக உயர்த்தப்படும். குறைநிலை காலத்திற்கான உதவித்தொகை ரூ.6 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.8 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும். 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட மீனவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2 ஆயிரம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
- முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.10 லட்சம் வட்டியில்லா கடன், வேலைவாய்ப்பின்மை காரணமாக இஎம்ஐ செலுத்த முடியாதவர்களுக்குக் கல்விக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
- 1 லட்சம் அரசு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு இலவசப் பயிற்சி, மாவட்டந்தோறும் தமிழ் வழியில் பயிற்சி அளிக்கும் போட்டித் தேர்வு மையங்கள், திறன் கணக்கெடுப்பு மற்றும் தொழில்துறையுடன் இணைந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.
- தமிழ்நாட்டின் 10 நகரங்கள் தேசத்தின் முதல் 100 தூய்மை நகரங்களாக பட்டியலில் இடம்பெற பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
- 12-ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபாட்டிக்ஸ் செய்முறை பயிற்சியுடன்கூடிய சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் வழங்கப்படும்.
- முதன்முறை தொழில் தொடங்கும் 2,000 இளைஞர்களுக்கு 3 ஆண்டு காலத்திற்கு ரூ.15 லட்சம் வரை வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும்.
- மின்சார இருசக்கர வாகனம் வாங்க பெண்களுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் மானியம் வழங்கப்படும்.
- திருக்கோயில் நித்ய பூஜை தொகுப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பூஜைக்கான பொருட்கள் மாதந்தோறும் வழங்கப்படும். கோயில் உபகரணங்களை பராமரிக்க ஆண்டுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
- 'பாரத் உத்யோக் விகாஸ் யோஜனா' திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் 10 பிளக் - அண்ட்- பிளே தொழிற்பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்.
- மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகள் உயர் சிறப்புப் பிரிவு, இலவச டயாலிசிஸ், தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு, முதியோர் நல மையங்கள், பிரத்யேக தாய்ப்பால் வங்கிகள் உள்ளிட்டவை கொண்டு மேம்படுத்தப்படும்.
- 65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களின் இல்லத்திற்கே சென்று இலவச உடல்நலப் பரிசோதனை நடத்தப்படும்.
- மாவட்டந்தோறும் போதை மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையங்கள், இசிஆர் விபத்து சிகிச்சை மையம், இருசக்கர வாகன ஆம்புலன்ஸ் அதிகரிப்பு, அரிய வகை நோய்கள் பாதுகாப்பிற்கு ரூ.100 கோடியில் சிறப்புத் திட்டம் ஆகியவை கொண்டுவரப்படும்.
- சென்னை - பெங்களூரு மற்றும் சென்னை -ஹைதராபாத் இடையே அதிவேக ரயில் வழித்தடங்கள் அமைக்கப்படும். கோவை -திருப்பூர் - சேலம் இடையே பிராந்திய அதிவேக போக்குவரத்து அமைப்பு, விழுப்புரம் - சென்னை இடையே சிறு நகர்புற ரயில் சேவை, ஹைட்ரோ பவர் ரயில் மற்றும் சென்னையை டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா ஆகிய நகரங்களுடன் இணைக்கும் புதிய படுக்கை வசதி கொண்ட 'வந்தே பாரத்' ஆகிய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும்.
- தமிழ்நாடு மாநில திறன் மேம்பாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும்.
- கடல்நீர் சுத்திகரிப்புத் தலைநகராக மாற்ற கூடுதலாக 500 MLD திறன் கொண்ட கடல்நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்படும். கடலூரில் கடல்நீர் சுத்திகரிப்பு ஆராய்ச்சி மையம் நிறுவப்படும்.
- பி.எம். சூர்ய கர் முஃப்த் பிஜிலி யோஜனா திட்டத்தின்கீழ் விண்ணப்பிக்கும் நபர்களுக்கு மாநில அரசு பங்காக கூடுதலாக ரூ.25 ஆயிரம் வழங்கப்படும்.
- தமிழக கிராம தெய்வங்கள் சங்கம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும்.
- தென் தமிழகத் திருத்தல யாத்திரை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இதன் மூலம் அதிக பக்தர்கள் வருகை தரும் கோயில்களில் இரண்டு மணி நேரம் உள்ளூர் மக்களுக்காக பிரத்யேக தரிசன நேரம் ஒதுக்கப்படும்.