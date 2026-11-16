தமிழகத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் தொற்று எங்கும் இல்லை - கால்நடைத் துறை அமைச்சர் கமலி
கால்நடைத் துறையில் மருத்துவர் அல்லாத 2,000 பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என்று அமைச்சர் கமலி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 16, 2026 at 8:12 PM IST
கரூர்: "தமிழகத்தில் பறவை காய்ச்சல் எங்கும் இல்லை; எனவே பொதுமக்கள் யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம்" என்று கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சர் கமலி தெரிவித்துள்ளார்.
கரூர் கொளந்தாகண்டனூர் கால்நடை மருத்துவமனை வளாக மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில், தமிழக கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர் கமலி இன்று ஆய்வு நடத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளரிடம் பேசிய அமைச்சர் கமலி, "கரூர் மாவட்டத்தில் இன்று ஏழு இடங்களில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனைகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த ஆய்வில் மருந்துகள் போதிய இருப்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும், பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள் வழங்கும் மருத்துவ சேவைகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனைகளில் 245 மருத்துவ வாகனங்கள் உள்ளன. மேலும் 143 மருத்துவ உதவி வாகனங்கள் விரைவில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளன. தமிழகம் முழுவதும் 'வெற்றி மாடு, ஆடு வழங்கும் திட்டம்' கூடிய விரைவில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் வெறிநாய் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண கருத்தடை ஊசிகள் தொடர்ந்து செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் 38 கருத்தடை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் இணைந்து வெறிநாய்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
கடலூரில் 17 கோழிப் பண்ணைகளில் பறவை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு விட்டன. அங்கு பணியில் இருந்தவர்களுக்கு உரிய பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, எந்த நோய்த்தொற்றும் இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனவே, தமிழகத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் சம்பந்தமாக பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டியதில்லை. தமிழகத்தில் வேறு எங்கும் பறவைக் காய்ச்சல் இல்லை" என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தமிழக கால்நடை பராமரிப்பு துறையில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவதாக செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "கால்நடை பராமரிப்புத் துறையில் மருத்துவர் அல்லாத 2,000 காலிப்பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என்று அமைச்சர் கமலி பதில் அளித்தார்.
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இந்த ஆய்வின்போது, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசன்ன ராமசாமி, கரூர் மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்புத்துறை இணை இயக்குநர் விஜயகுமார், துணை இயக்குநர் ஜெயராம், கால்நடை கரூர் கோட்ட உதவி இயக்குனர் கண்ணன், நோய் புலனாய்வு பிரிவு உதவி இயக்குநர் கன்னியப்பன், கால்நடை உதவி மருத்துவர்கள் மருத்துவர்கள் பிரேம்குமார், கோகுல் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.