உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் - அரசாணை வெளியீடு

செயல்பாட்டுக்கான விதிகள் தனியே வெளியிடப்படும் என அந்த ஆணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைமைச் செயலகம் (கோப்புப்படம்)
தலைமைச் செயலகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 10, 2026 at 3:14 PM IST

1 Min Read
சென்னை: உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் (TAPS) குறித்த அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டது.

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வந்ததாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் அகவிலைப்படியும் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறது. செயல்பாட்டுக்கான விதிகள் தனியே வெளியிடப்படும் என அந்த ஆணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

