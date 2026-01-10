உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் - அரசாணை வெளியீடு
செயல்பாட்டுக்கான விதிகள் தனியே வெளியிடப்படும் என அந்த ஆணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைமைச் செயலகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 10, 2026 at 3:14 PM IST
சென்னை: உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் (TAPS) குறித்த அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டது.
அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வந்ததாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் அகவிலைப்படியும் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறது. செயல்பாட்டுக்கான விதிகள் தனியே வெளியிடப்படும் என அந்த ஆணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.