தகுதி நீக்க விவகாரம்: தவெகவில் இணைந்த 4 எம்எல்ஏக்களுக்கு சபாநாயகர் நோட்டீஸ் - 17-ஆம் தேதி இறுதி முடிவு?
வரும் 17-ஆம் தேதி இறுதி விசாரணை நடைபெற்ற பிறகு சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தனது முடிவை அறிவிப்பார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : November 8, 2026 at 7:21 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த 4 எம்எல்ஏக்களின் தகுதி நீக்க விவகாரம் தொடர்பாக, அவர்களுக்கு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளார்.
தமிழக சட்டப் பேரவையில் தவெக அரசு மீது கடந்த மே மாதம் 13-ஆம் தேதி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. அதில், அதிமுகவை சேர்ந்த 25 உறுப்பினர்கள், அக்கட்சியின் கொறடா உத்தரவை மீறி தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
இதையடுத்து, அவர்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகரிடம் மனு அளித்தார்.
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அதன் பிறகு, தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்த 25 பேரில், 21 பேர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து, தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்தது குறித்து வருத்தம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டதன் பேரில், 21 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி.பிரபாகர் கைவிட்டார்.
ஆனால், மீதமுள்ள மரகதம் குமரவேல், இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார், சத்தியபாமா ஆகிய 4 பேரும் தங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர். இதனால், தவெகவில் இணைந்த 4 எம்எல்ஏக்கள் மீதான நடவடிக்கை மட்டும் தொடர்ந்தது.
இதற்கிடையே எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகிய இருவரும் அதிமுக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, தவெகில் இணைந்தனர்.
இதனிடையே, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 4 எம்எல்ஏக்களின் ராஜிநாமாவை சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஏற்றுக் கொண்டதை எதிர்த்து, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு, அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ராஜிநாமாவை பேரவைத் தலைவர் ஏற்றுக் கொண்டது செல்லும் என்றும், அவர்கள் எம்எல்ஏ பதவியை தன்னார்வமாக ராஜிநாமா செய்துள்ளனர் என்றும் தீர்ப்பளித்தது.
மேலும், அவர்களின் தகுதி நீக்கம் தொடர்பான மனுக்கள் மீது 2 மாதங்களில் சட்டப் பேரவைத் தலைவர் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில் சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர், தனது விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளார். அதன்படி, 4 பேரிடமும் வரும் 10-ஆம் தேதி முதல் 3 நாட்களுக்கு அவர் விசாரணை நடத்த உள்ளார். இந்த விசாரணையின்போது, ராஜினாமா செய்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர்களும், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வழக்கறிஞர்களும் ஆஜராக உள்ளனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, வரும் 17-ஆம் தேதி இறுதி விசாரணை நடைபெற்று, அதன் பிறகு சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் தனது முடிவை அறிவிப்பார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.