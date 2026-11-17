2027 தொடக்கத்தில் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் - தலைமைச் செயலக வட்டாரம் தகவல்
சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினைகள், மின் தடை, நூலகங்களில் போலி புத்தகங்கள், த.வெ.க-வினர் மீது எழுந்துள்ள புகார்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள் போன்ற விவகாரங்களை எதிர்க்கட்சிகள் சட்டப்பேரவையில் முன்வைத்து அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கக்கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது.
Published : November 17, 2026 at 10:13 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெற வாய்ப்புகள் குறைவு என்றும், அடுத்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடத்தப்பட திட்டமிட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு தி.மு.க ஆட்சியில் பிப்ரவரி மாதத்தில் சட்டப்பேரவை கூட்டப்பட்டது. அப்போதைய நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இதனையடுத்து நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிபெற்று ஆட்சியமைத்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட்டில் புதிய ஆட்சியின் கீழ் சட்டமன்றம் கூடியது.
அதில், நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் ஆகஸ்ட் 5 அன்று திருத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு அரசுத் துறைக்குமான மானியக் கோரிக்கைகள் மீது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விவாதம் நடத்தினர். சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர்களின் பதிலுரையைத் தொடர்ந்து வாக்கெடுப்பும் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தொடரானது செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது.
அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளின்படி, இரண்டு சட்டசபை கூட்டத்தொடர்களுக்கு இடையே 6 மாதங்களுக்கு மேல் இடைவெளி இருக்கக்கூடாது. ஆனால், தமிழக சட்டப்பேரவையின் கடைசி கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்து தற்போது இரண்டு மாதங்களே கடந்துள்ளன.
பொதுவாக ஆண்டின் இறுதியில்; அதாவது நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதங்களில் சில நாட்கள் குளிர்கால சட்டப்பேரவை கூட்டப்பட்டு, கூடுதல் செலவினங்களுக்கான துணை மானியக் கோரிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்படுவது வழக்கம். இருப்பினும், தற்போதைய சூழலில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் குளிர்கால கூட்டத்தொடரை நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாக இருப்பதாக சட்டப்பேரவை வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
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இதற்கிடையே, தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினைகள், மின் தடை, நூலகங்களில் போலி புத்தகங்கள் விவகாரம், த.வெ.க-வினர் மீது எழுந்துள்ள புகார்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள், எம்.எல்.ஏக்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் போன்றவை அரசியல் வட்டாரத்தில் ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக இருக்கிறது. எனவே, இந்த விவகாரங்களை எதிர்க்கட்சிகள் சட்டப்பேரவையில் முன்வைத்து அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கக்கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனால், சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.