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மத்திய அரசின் நிதிப் பகிர்வு பாரபட்சம்| தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றிய தனித் தீர்மானத்தால் என்ன பயன்? முழு விவரம்

மாநிலங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து அழுத்தம் கொடுக்கும்போது, மத்திய அரசு மாநிலங்களின் நிதிச் சுயாட்சிக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 7:00 PM IST

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சென்னை: மத்திய அரசு வசூலிக்கும் வரிகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு நியாயமான, சமமான மற்றும் தகுதியான நிதிப் பகிர்வை வழங்க வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் அரசு தனித் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று, மத்திய அரசின் வரிப் பகிர்வுக்கு எதிரான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்மானம் ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு தேசியப் பொருளாதார வளர்ச்சி, தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வரி செலுத்துதலில் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. ஆனால், தமிழ்நாடு மத்திய அரசுக்குச் செலுத்தும் ஒவ்வொரு 1 ரூபாய்க்கும், திரும்பப் பெறுவது வெறும் 29 பைசா மட்டுமே என்ற நிலை நீடிக்கிறது. நமது மாநிலத்தின் நிதித் தேவைகளையும், உரிமைகளையும் டெல்லிக்கு உணர்த்த வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு உள்ளது" என்று கூறினார்.

மாநில சுயாட்சிக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் எதிர்க்கட்சியான திமுக இந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்தது. அந்த கட்சியின் சார்பில் பேசிய முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, "மத்திய அரசு தற்போது மாநிலங்களுக்கு வழங்கும் 41 சதவீத நிதிப் பகிர்வு என்பது எதற்கும் போதுமானதாக இல்லை. மாநிலங்களின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மக்கள் நலத்திட்டங்களை தங்குதடையின்றி செயல்படுத்த, இந்த நிதிப் பகிர்வை 50 சதவீதமாக உயர்த்தி உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்று ஒரு திருத்தத்தை முன்மொழிந்தார். இவரது இந்தத் திருத்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

அதிமுக சார்பில் பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார். அப்போது அவர், "மாநில சுயாட்சி மற்றும் கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் அதிமுகவிற்கு எப்போதும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டு மக்கள்தொகையை சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தியதற்காக, நிதிப் பகிர்வைக் குறைத்து தண்டிப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம்? தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பெற கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்தத் தீர்மானத்தை அதிமுக முழுமனதோடு ஆதரிக்கிறது" என்றார்.

இந்த தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்ற பிற கட்சிப் பிரதிநிதிகளும், "மக்கள்தொகை கட்டுப்பாடு மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டில் சாதித்த முற்போக்கான மாநிலங்கள் நிதிப் பகிர்வில் பின் தங்கிவிடக் கூடாது" என்ற ஒருமித்த குரலை அவையில் பதிவு செய்தனர்.

பின்னர் நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் தாக்கல் செய்த தனித் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. மாநில சுயாட்சி மற்றும் நிதிசார் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பாதுகாப்பதில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த தீர்மானம் ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசு தனித் தீர்மானம் கொண்டு வந்தது ஏன்?

மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் வசூலிக்கும் ஒட்டுமொத்த வரி வருவாயை, நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைப்படி மாநிலங்களுக்கு பிரித்து வழங்குகிறது. அண்மையில் மத்திய அரசு, அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கு ரூ.1,09,019 கோடியை இடைக்கால நிதிப் பகிர்வாக வழங்கியது. அப்போது, தமிழ்நாட்டிற்கு வெறும் ரூ.4,600 கோடி (அதாவது சுமார் 4.2% மட்டுமே) கிடைத்தது.

தமிழ்நாடு அரசு கடந்த சில தசாப்தங்களாக திட்டமிட்டு மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்தி, மனிதவள மேம்பாட்டில் சிறந்து விளங்குகிறது. ஆனால், மத்திய அரசு நிதி பகிர்வுக்கு மக்கள்தொகையை முக்கிய அளவுகோலாக வைப்பதால், அதனை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்திய தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி மிகவும் குறைவாக கிடைத்தது. மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்த தவறிய வடமாநிலங்களுக்கு அதிக நிதி செல்கிறது.

இது மட்டுமல்லாமல் பொருளாதார வளர்ச்சி, தொழில் முன்னேற்றம், ஏற்றுமதி மற்றும் மத்திய அரசுக்கு செலுத்தும் வரி வருவாயில் தமிழ்நாடு மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இருப்பினும், தமிழ்நாடு பங்களிக்கும் அளவிற்கு தகுதியான மற்றும் நியாயமான நிதி திரும்ப கிடைப்பதில்லை என்ற அதிருப்தி மாநில அரசிடம் உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசுக்கு வசூலித்து கொடுக்கும் ஒவ்வொரு 1 ரூபாய்க்கும், திரும்பப் பெறுவது வெறும் 29 பைசா மட்டுமே என்ற சமத்துவமின்மையால் இந்த தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.

தனித் தீர்மானம் வலியுறுத்துவது என்ன?

சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் மத்திய அரசிடம் 4 முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறது.

  1. மாநிலங்களுக்கான தற்போதைய நிதிப் பகிர்வு அளவு 41 சதவீதமாக உள்ள நிலையில், மாநிலங்களின் சுயாட்சி மற்றும் நிதித் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு அதனை 50 சதவீதமாக உயர்த்தி உறுதி செய்ய வேண்டும்.
  2. வரிப் பகிர்வில் மாநிலங்களின் பொருளாதார பங்களிப்பு மற்றும் நல்லாட்சி திறனை அங்கீகரிக்கும் வெளிப்படையான வழிமுறையை மத்திய அரசு கொண்டு வர வேண்டும்.
  3. மக்கள்தொகை கட்டுப்பாடு மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டில் சாதித்த மாநிலங்கள் நிதிப் பகிர்வில் பின் தங்கிவிடக் கூடாது.
  4. செஸ் (வரி மீதான வரி) மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்கள் மூலம் மத்திய அரசு தனியாக நிதி திரட்டுவதை குறைத்து, மாநிலங்களுக்கான நிதிப் பகிர்வை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானம் வலியுறுத்துகிறது.

நாட்டிற்கே வழிகாட்டும் தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல், நிதிப் பகிர்வில் மத்திய அரசு பாரபட்சம் காட்டுவதாக கேரளம், கர்நாடகா, தெலங்கானா ஆகிய அனைத்து தென்மாநிலங்களும் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

கேரளம் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் ஏற்கனவே தங்களின் சட்டப்பேரவைகளில் மத்திய அரசின் நிதிப் பகிர்வு பாரபட்சத்திற்கு எதிராக கண்டன குரல் எழுப்பின. மேலும், 2024 ஆம் ஆண்டு கர்நாடகா மற்றும் கேரளம் மாநில முதல்வர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் தங்களுக்குரிய வரிப் பகிர்வை முறையாக வழங்க வலியுறுத்தி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கூட்டுப் போராட்டம் நடத்தினர்.

கேரள அரசு மாநிலங்களின் கடன் வரம்பை குறைப்பதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடர்ந்துள்ளது.

கேரளம், கர்நாடகா மற்றும் தெலங்கானா போன்ற மாநிலங்கள் அரசியல்ரீதியாகவும், பட்ஜெட் உரைகள் மூலமும் தங்களின் எதிர்ப்பைக் காட்டிய நேரத்தில், தமிழ்நாடு அரசு ஒருபடி மேலே சென்று, தற்போதைய 16-வது நிதி ஆணையத்தின் விதிகள் வகுக்கப்படும் சூழலில், சட்டப்பேரவையில் "அரசினர் தனித் தீர்மானம்" கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி காட்டியுள்ளது.

தனித் தீர்மானத்தால் என்ன பயன்?

நீட் விலக்கு, மேகதாது அணைக்கு எதிர்ப்பு, மும்மொழி கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு, தேசிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்காக ஏற்கெனவே பல்வேறு தனித் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பலன் தருமா? என்ற கேள்வி பொதுவெளியில் முன்வைக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசின் இந்த தனித் தீர்மானத்தால் மிக முக்கியமான அரசியல், சட்டப்பூர்வ மற்றும் பொருளாதாரப் பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது வெறும் தார்மீக எதிர்ப்பு மட்டுமல்லாமல், மாநிலத்தின் நிதி உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு வலுவான ஆயுதமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போது 16-வது நிதி ஆணையம் மாநிலங்களுக்கான அடுத்த 5 ஆண்டு கால நிதிப் பகிர்வு விதிகளை வகுத்து வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், ஒரு மாநில சட்டமன்றம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றிய தீர்மானம் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாக நிதி ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்படும். ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தின் ஒருமித்த குரலாக இது இருப்பதால், நிதிப் பகிர்வுக்கான அளவுகோல்களை மாற்றியமைக்க வேண்டிய கட்டாயமும் அழுத்தமும் நிதி ஆணையத்திற்கு ஏற்படும்.

நிதிப் பகிர்வு பாரபட்சத்திற்கு எதிராக மாநில அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட ஒரு 'சிறப்பு சட்டக் குழுவை' அமைக்க முடிவு செய்துள்ளது. நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரும்போது, "மாநிலத்தின் தன்னாட்சி மற்றும் மக்கள் நலன் பாதிக்கப்படுகிறது" என்பதற்கு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த தீர்மானம் மிக முக்கியமான சட்டப்பூர்வ ஆதாரமாக வலு சேர்க்கும்.

மத்திய அரசு தனியாக வசூலிக்கும் செஸ் மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்கள் மூலம் மாநிலங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த தீர்மானத்தின் மூலம் கொடுக்கப்படும் கூட்டு அழுத்தம், இந்த வரிகளின் வரம்பைக் குறைத்து, மாநிலங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அளவை அதிகரிக்க மத்திய அரசுக்கு நிர்பந்தம் ஏற்படும்.

தமிழ்நாட்டின் நியாயமான கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டு நிதிப் பகிர்வு தற்போதைய 41 சதவீதத்தில் இருந்து உயர்ந்தால், மாநில அரசுக்கு கூடுதல் நிதி கிடைக்கும். இதன் மூலம் உள்கட்டமைப்பு (சாலைகள், மெட்ரோ ரயில், மேம்பாலங்கள்), கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கட்டமைப்பு, மகளிர் மற்றும் ஏழை மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை எவ்வித நிதித் தடையுமின்றி சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியும்.

நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தமிழ்நாடு அரசு இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி இருப்பதால், நிதிப் பகிர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கர்நாடகா, கேரளம், தெலங்கானா போன்ற பிற மாநிலங்களும் தங்களின் சட்டமன்றங்களில் இதே போன்ற தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற இது ஒரு வழிகாட்டியாக அமையும். மாநிலங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து அழுத்தம் கொடுக்கும்போது, மத்திய அரசு மாநிலங்களின் நிதிச் சுயாட்சிக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும்.

அரசியல் வேறுபாடுகளைத் தாண்டி, தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உரிமைகளுக்காக ஆளுங்கட்சியான தவெக, திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருப்பது, இந்தியக் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் வரலாற்றில் மிக முக்கிய நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

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FAIR SHARE OF TAXES
TAX DEVOLUTION RESOLUTION
UNANIMOUS RESOLUTION
16TH FINANCE COMMISSION
TN ASSEMBLY RESOLUTION

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