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தமிழக சட்டப்பேரவை திரையரங்கம் போல் மாறியுள்ளது: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி விமர்சனம்

மத்திய கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா செய்த சம்பவம் போராட்டக்காரர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி என திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி
முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 6:11 PM IST

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திருநெல்வேலி: தமிழக சட்டமன்றம் திரையரங்கம் போலி மாறியுள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி விமர்சித்துள்ளார்.

​தமிழக முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள விளாத்திகுளம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயனை, திமுக முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி இன்று நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

​முன்னதாக, திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு ஆகியோர் சிறைக்கு சென்று மார்க்கண்டேயனைச் சந்தித்து நலம் விசாரித்திருந்த நிலையில், இன்று ரகுபதியும் சிறைக்கு வந்தார்.

சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இந்த சந்திப்பு நீடித்தது. வரும் ஜூலை 27-ஆம் தேதி மார்க்கண்டேயனின் ஜாமீன் மனு உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ள நிலையில், அது தொடர்பாக இருவரும் தீவிர ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிகிறது.

​சந்திப்பிற்குப் பிறகு பாளையங்கோட்டை சிறை வாசலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கூறியதாவது, "ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும்போது 'எலும்பை முறித்து விடுவேன்' என்று கூறியது பேச்சுவாக்கில் வந்த வார்த்தை. அது குற்றமாகாது. ஆனால், டிஎஸ்பி மூலம் நீதித்துறைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இந்த சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கரூர் சம்பவத்தை பார்த்து யாரும் கண்ணீர் விடவில்லை ஆனால் இன்று 'ஜனநாயகம்' படத்தைப் பார்த்துவிட்டு கண்ணீர் விடுகிறார்கள். நம்முடைய சட்டமன்றம் தற்போது ஒரு திரைப்பட கொட்டகையாக மாறியிருக்கிறது. இது மக்களை காப்பாற்றும் அரசு அல்ல, சினிமா பார்க்கும் அரசு.​ முதல்வர் பேசும்போது சட்டமன்ற கதவுகளை மூட வேண்டும் என்று கூறுவது உரிமை மீறல் இல்லையா? கதவை மூடுவதற்கு யாருக்கு என்ன உரிமை உள்ளது? 'எலும்பை முறிப்பேன்' என்று சொன்னது மட்டும் குற்றமா?, முதலமைச்சர் கதவை சாத்தச் சொல்வது நியாயமா?"
​என கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய ரகுபதி, "சபையில் சில குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படும்போது வெளிநடப்பு செய்ய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு. ஆனால் சபாநாயகர் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுகிறார். தனது கடைசி காலத்தில் கிடைத்திருக்கும் வாய்ப்பை அவர் இப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்.

அதிமுக மற்றும் டிவிகே இணைந்து ஆட்சி அமைக்கத் திட்டமிட்டனர், அதில் திமுகவுக்கு தொடர்பில்லை என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, "நாங்கள் எப்போதுமே கொல்லைப்புற வழியாக ஆட்சியைப் பிடிக்க மாட்டோம்" என்றார்.

​மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தது குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்குப் பதிலளித்த ரகுபதி, "நீண்டநாட்களாகப் போராடி வரும் போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கைக்கு கிடைத்த வெற்றி இது. அதனால்தான் அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்" என்று தெரிவித்தார்.

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TAMILNADU POLITICS
DMK MLA RAGHUPATHY
முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி
தமிழக அரசியல்
DMK MLA RAGHUPATHY SPEECH

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