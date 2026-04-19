தேர்தல் களம் 2026: சிவகங்கை சீமையில் மகுடம் சூடப்போவது யார்?
4 ஆயிரத்து 189 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்ட இந்த மாவட்டத்தில் சிவகங்கை, காரைக்குடி, மானாமதுரை, திருப்பத்தூர் ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.
Published : April 19, 2026 at 12:37 PM IST
- BY சக்தி சரவண குமார்
சிவகங்கை: தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஓர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாவட்டமான சிவங்கை, கலாச்சார பாரம்பரியம் நிறைந்த மாவட்டமாகவும் திகழ்கிறது. கீழடி அகழாய்வு, செட்டிநாடு வீடுகள், அரண்மனைகள் உள்ளிட்டவை இந்த மாவட்டத்தின் வரலாற்று பெருமைகளை பறைசாற்றுகின்றன. கள்ளழகர் கோயில், பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோயில், வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம், ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் உள்ளிட்ட இடங்களும் மாவட்டத்திற்கு கூடுதல் சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக அமைந்துள்ளன.
வேலுநாச்சியார் பிறந்த மண், மருது சகோதரர்கள் ஆட்சி செய்த பூமி மற்றும் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்த வீர மண் ஆகிய பெருமைகளும் சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு உண்டு. இங்கு சுற்றி பார்க்க கவிஞர் கண்ணதாசன் மணிமண்டபம், 'ஓம் நமோ நாராயணாய' எனும் மந்திரத்தை உலகிற்கு உபதேசித்த சௌமிய நாராயணப் பெருமாள் கோயில், காளையார் கோயில் மற்றும் குன்றக்குடி முருகன் கோயில் உள்ளிட்டவையும் உள்ளன.
மாவட்டத்தின் முக்கிய தொழில்
இந்த மாவட்டத்தின் பொருளாதாரத்தில் விவசாயம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நெல், கரும்பு, நிலக்கடலை உள்ளிட்டவையே மாவட்டத்தின் பிரதான பயிர்களாக உள்ளன. இதுதவிர மாவட்டத்தைச் சுற்றிலும் எண்ணெய் ஆலைகள் மற்றும் அரிசி ஆலைகளையும் காண முடியும்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடன் இணைந்திருந்த இந்த மாவட்டம், 1985 ஆம் ஆண்டு அதிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு தனி மாவட்டமாக உருவாக்கப்பட்டது. 4 ஆயிரத்து 189 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்ட இந்த மாவட்டத்தில் சிவகங்கை, காரைக்குடி, மானாமதுரை, திருப்பத்தூர் ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.
வாக்காளர்கள் விவரம்
அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாவட்டமாக சிவகங்கை திகழ்கிறது. இந்த மாவட்டத்தில் மொத்தம் 11 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 599 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண் வாக்காளர்கள் 5 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 035 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 5 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 526 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்து வாக்காளர்கள் 38 பேரும் உள்ளனர்.
சிவகங்கை சட்டமன்ற தொகுதி
சிவகங்கை தாலுகா, காளையார்கோயில் தாலுகா, காரைக்குடி தாலுகாவிலுள்ள சில ஊராட்சிகளும் இத்தொகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் பி.ஆர். செந்தில் நாதன், திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி சார்பில் முக்குலத்தோர் புலிப்படை தலைவர் கருணாஸ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் குழந்தை ராணி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இந்துஜா ரமேஷ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
1951-ல் உருவான இந்த தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் ஐந்து முறையும், திமுக நான்கு முறையும், அதிமுக நான்கு முறையும், சிபிஐ இரண்டு முறையும், சுயேச்சை ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிமுக-வைச் சேர்ந்த செந்தில்நாதன் தற்போது சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார்.
இந்த தொகுதியில் வேலை வாய்ப்பின்மை மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சி இல்லாமை போன்றவை முக்கிய பிரச்சனைகளாக உள்ளன. கிராஃபைட் தொழிற்சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்படாததும் முக்கிய பிரச்னையாக உள்ளது. இதுதவிர, பாசன வசதிகளை மேம்படுத்துதல், விவசாய விளைபொருட்களுக்கான ஆதரவு விலையை உயர்த்துதல் உள்ளிட்டவை இத்தொகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளன.
படாமத்தூர் சர்க்கரை ஆலை, கோமாளிப்பட்டி கிராஃபைட் ஆலையுடன் குறைந்த அளவிலான சிறு தொழில்கள் மட்டுமே இருப்பதால் வேலைக்காக தொகுதி மக்கள் வெளியூருக்கும், வெளிநாட்டிற்கும் செல்லும் நிலை உள்ளது.
திருப்பத்தூர்
திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை வழிபாட்டு தலங்களை மட்டும் கொண்ட ஒரு தொகுதியாக திகழ்ந்து வருகிறது. இத்தொகுதியில் உலக பிரசித்தி பெற்ற பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோயில், அதன் அருகில் குன்றக்குடி மற்றும் கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவராக சிறந்து விளங்கிய வேள் பாரி ஆண்ட பறம்பு மலை என்ற பிரான்மலை இத்தொகுதியில் தான் உள்ளது.
தென்னை மரங்கள் அதிகம் உள்ளதால் கயிறு உற்பத்தி குடிசைத் தொழிலாக இத்தொகுதியில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. செங்கல் உற்பத்தி தொழிலும் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது.
திமுக. அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவக் கூடிய தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 1952-ம் ஆண்டு தொடங்கி இதுவரை 14 தேர்தல்களை இந்த தொகுதி சந்தித்துள்ளது. இதில், 1971, 1989, 1996, 2006, 2011, 2016, 2021 என திமுக ஏழு முறையும், 1984, 1991, 2001 என அதிமுக மூன்று முறையும், 1980, 1981, 1985 என காங்கிரஸ் கட்சி மூன்று முறையும் வென்றுள்ளன.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் இங்கு திமுக சார்பில் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரம்யா மோகன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் சீனிவாச சேதுபதி, அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாஜக சார்பில் கேசி திருமாறன் மற்றும் வி.கே.சசிகலாவின் புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் உமாதேவி உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
காரைக்குடி
செட்டிநாடு கலாச்சாரம், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு பெயர் பெற்ற தொகுதியாக காரைக்குடி திகழ்கிறது. 2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 80.46 சதவீதம் எழுத்தறிவுக் கொண்ட தொகுதியாகவும் விளங்குகிறது. மிகவும் பழமையான நகரம் என்றழைக்கப்படும் இங்கு, ஒரு தெருவில் தொடங்கி மறு தெருவில் முடியும் வீடுகளையும் காண முடியும்.
இதுதவிர, செட்டிநாடு கண்டாங்கி பருத்தி சேலைகள், ஆத்தங்குடி டைல்ஸ், செட்டிநாடு பலகாரங்கள், அரியக்குடி விளக்குகள், செட்டிநாடு கலைநயமிக்க பொருட்கள், ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு, செட்டிநாடு பங்களாக்கள், செட்டிநாடு ஸ்நாக்ஸ் ஆகியவையும் புகழ் பெற்றவை. இங்குள்ள கம்பன் மணிமண்டபத்தில் தமிழுக்கென்று தனிக்கோவில் உள்ளது.
திருக்குறள் கழகம், அண்ணா தமிழ் கழகம், கம்பன் கழகம், பாரதிதாசன் பேரவை உள்பட பல தமிழ் அமைப்புகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியை பொறுத்தவரை காரைக்குடி, தேவகோட்டை ஆகிய இரண்டு நகராட்சிகள், சாக்கோட்டை, கண்ணங்குடி, தேவகோட்டை ஆகிய மூன்று ஒன்றியங்கள், கண்டனுவர், புதுவயல் ஆகிய பேரூராட்சிகள் அடங்கியுள்ளன.
காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், மத்திய அரசின் சிக்ரி ஆராய்ச்சி நிலையம், மத்திய அரசின் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளி, செட்டிநாடு கால்நடைப் பண்ணை, மானாவாரி வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம் போன்றவை தொகுதிக்குள் அமைந்துள்ளன.
1952 முதல் 16 சட்டமன்ற தேர்தல்கள் இத்தொகுதியில் நடைபெற்றுள்ளன. இவற்றில் காங்கிரஸ் 5 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், திமுக 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இம்முறை இந்த தொகுதியில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி சார்பில் எஸ்.மாங்குடி, அதிமுக கூட்டணி சார்பில் அமமுக-வின் தேர்போகி பாண்டி, தவெக சார்பில் பிரபு மற்றும் நாதக சார்பில் சீமான் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
மானாமதுரை (தனி)
தமிழரின் பெருமையை சொல்லும் கீழடி அமைந்துள்ள மானாமதுரை தொகுதி மண்பாண்டத் தொழிலுக்குப் பெயர் பெற்றது. வைகை ஆற்றின் பலனால் விவசாயமும், செங்கல் சூளைகள், அரிசி ஆலைகள் மற்றும் சிப்காட்-ஆல் சிறு, குறு தொழில்கள் ஓரளவு நல்ல நிலையில் நடைபெற்று வருகிறது. ஆனாலும், வேலை தேடி மக்கள் வெளியூர்களுக்குச் செல்லும் நிலைமையும் தொடர்கிறது.
சிவகங்கை மாவட்டத்திலுள்ள 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் முக்கியமானதாக மானாமதுரை உள்ளது. கடந்த 48 ஆண்டுகளாகத் அது தனித் தொகுதியாகத் தொடர்கிறது. ஏற்கெனவே, இருந்த இளையான்குடித் தொகுதி 2011-ல் கலைக்கப்பட்டு அதன் பெரும்பாலான பகுதிகள் மானாமதுரையில் சேர்க்கப்பட்டன. தற்போது இத்தொகுதியில் திருப்புவனம், மானாமதுரை, இளையான்குடி என மூன்று தாலுகாக்களுடன், மானாமதுரை நகராட்சி, இரண்டு பேரூராட்சிகள் அடங்கி உள்ளன.
இத்தொகுதியில் காங்கிரஸ், சுதந்திரா கட்சி, அதிமுக, திமுக, சிபிஐ, தமாகா என மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன. தற்போது திமுக-வைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் தமிழரசி ரவிக்குமார் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். அதிமுக 5 முறையும், திமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும், தமாகா மற்றும் சிபிஐ தலா ஒரு முறையும் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இந்த முறை திமுக சார்பில் ஆ.தமிழரசி ரவிகுமார், பாஜக சார்பில் பொன். வி.பாலகணபதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மா.சண்முகப் பிரியா, தவெக சார்பில் டி. இளங்கோவன், புதிய தமிழகம் சார்பில் ராஜ மாணிக்கம், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சார்பில் அருண்பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் களம் காண்கின்றனர்.