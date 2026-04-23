தமிழ்நாட்டில் இன்று 'ஜனநாயக திருவிழா' - அனைவரும் வாக்களிக்க தயாரா?
வாக்கு சதவீதம் இந்த முறை தமிழகத்தில் புதிய உச்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : April 23, 2026 at 12:01 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணி முதல் தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை நடைபெறவிருக்கிறது.
ஒருவழியாக தமிழ்நாட்டில் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த ஜனநயாக திருவிழா நாள் வந்துவிட்டது. சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்குகிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்தே ஒருபுறம் அனைத்துக் கட்சிகளும் பிரச்சாரம் மற்றும் தேர்தல் அறிக்கைகளில் மும்முரம் காட்ட, மற்றொருபுறம் தேர்தல் ஆணையம் பணபட்டுவாடாக்களை தடுத்தல், வாக்குச்சாவடிகளை தயார் செய்தல், வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்களை அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அனுப்பி வைத்தல் உள்ளிட்ட வேலைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தன.
நேற்று அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் இருந்து, வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. 243 தொகுதிகளில் 1.06 லட்சம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிய உச்சத்தை தொடுமா வாக்குப்பதிவு?
ஒவ்வொரு முறை தேர்தலின்போதும் யார் யாரெல்லாம் வாக்களிக்க போகிறீர்கள்? என்று சாதாரணமாக கேட்பதுண்டு. ஆனால் முன்னேப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த முறை முதல் முறை வாக்காளர்கள் உள்ளிட்ட இளைஞர்கள் பலர் அரசியல் மற்றும் தேர்தலில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை, 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. அனைத்துக் கட்சிகளின் சார்பிலும் 234 தொகுதிகளில் மொத்தம் 4,023 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். என்னதான் கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியானாலும், வாக்குப்பதிவு சதவீதம் இந்த முறை தமிழகத்தில் புதிய உச்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, எஸ்.ஐ.ஆர் என்று சொல்லப்படுகிற வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுகிற முதல் தேர்தல் இது. தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 5.73 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதில் 14.56 லட்சம் பேர் முதன்முறை வாக்காளர்கள். தமிழகம் முழுவதும் 75,064 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் தான் அபார்ட்மெண்ட்களில் வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றில் 325 வாக்குச்சாவடிகளை பெண்கள் மட்டும் மேற்பார்வையிடவுள்ளனர். 75 வாக்குச்சாவடிகளை இளைஞர்கள் கண்காணிக்கவுள்ளனர். ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி மையத்திலும் வாக்காளர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. வாக்குச்சாவடி மையங்களில் செல்போன்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்பதால் வாக்களார்கள் செல்போன்களை வெளியே வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தம் 71.79% வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தபால் வாக்குகள் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட நிலையில், 4.81 லட்சம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதுவரை இல்லாத வகையில் நடப்பு தேர்தல் மீது பலரும் ஆர்வம் காட்டிவரும் நிலையில், பலர் வெளிநாடுகளில் இருந்து வாக்களிக்க சொந்த ஊர்களுக்கு வந்துள்ளனர். எனவே இன்றைய தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 80 சதவீதத்தை தாண்டலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.