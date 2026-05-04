வாக்கு எண்ணிக்கையில் 'டஃப்' கொடுக்கும் தவெக

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 9:57 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், 70-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வாக்கு எண்ணிக்கையில் தவெக 'டஃப்' கொடுத்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை சரியாக காலை 8 மணி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை இறுதி கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், பல்வேறு தொகுதிகளில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகுத்து வருகிறது.

முதற்கட்ட தகவலின்படி, சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை வகித்தது. குறிப்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினில் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக கணிசமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் டஃப் கொடுத்து வருகிறது. முதல் சுற்றில் திமுக 3,244 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், தவெக 4, 130 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகித்தது.

அதே நேரம், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினில் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. முதல் சுற்று முடிவில் 403 வாக்கு வித்தியாசத்தில் உதயநிதி பின்னடைவு வகித்தார்.

26 தொகுதிகளில் முன்னிலை

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள தகவலின்படி, தவெக 15 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. மதுராந்தகம், திருவெற்றியூர், எழுப்பூர், கில்வைதினங்குப்பம், மொடக்குறிச்சி, காங்கயம், கிணத்துக்கடவு, நத்தம், திருச்சி மேற்கு, திருச்சி கிழக்கு, தஞ்சாவூர், போடிநாயக்கனூர், தூத்துக்குடி, ஸ்ரீவைகுண்டம், ராதபுரம், கொளத்தூர், மயிலாப்பூர், ஸ்ரீபெரும்புத்தூர், பல்லாவரம், ஆம்பூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் அவரின் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட 31 அமைச்சர்கள் பின்னடைவு

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட 31 அமைச்சர்கள் பின்னடைவு வகித்து வருகிறார்கள். ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் கே.ஆர்.பெரிய கருப்பன், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மெய்ய நாதன் உள்ளிட்ட மூன்று அமைச்சர்கள் மட்டுமே முன்னிலையில் உள்ளனர்.

