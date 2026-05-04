தலைநகர் சென்னை: திமுக கோட்டையை தவிடுபொடி ஆக்கும் தவெக

தலைநகர் சென்னையில் திமுகவின் கோட்டையை தகர்த்து தவெக கால் பதிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

சென்னையில் தவெக முன்னிலை (IANS)
Published : May 4, 2026 at 12:06 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் பெரும்பாலான இடங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து, வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று (மே 4) காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 234 தொகுதிகளில் பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற 118 தொகுதிகள் தேவைப்படும் நிலையில், முதல் முறை தேர்தல் களம் காணும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சுமார் 100 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

ஆளும் கட்சியான திமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்ற நிலையில், எதிர்கட்சியான அதிமுக இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.

தலைநகரில் தவெக

மிக முக்கியமான தமிழ்நாட்டில் தலைநகர் சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் தவெக பெரும்பான்மையான இடங்களில் முன்னிலையில் வகித்து வருகிறது. மிக முக்கியமாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் சுமார் 5 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளரிடம் பின்னடைவில் உள்ளார். அதே போன்று, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் தொகுதியிலும் கணிசமாக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் இழுபறி நீண்டித்து வருகிறது.

டாக்டர்.ராதாகிருஷ்ணன் நகர்

சென்னையில் முதல் தொகுதியான டாக்டர்.ராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதியில், 2 சுற்றுகள் முடிவடைவில் தவெக வேட்பாளர் 9,598 வாக்குகள் வெற்றி, 1,541 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார். திமுக வேட்பாளர் பின்னடைவு வகித்து வருகிறார்.

பெரம்பூர்

பெரம்பூரில் 2 சுற்று முடிவில் தவெக தலைவர் சி.ஜோசப் விஜய் 5,865 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார். திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் 7,196 வாக்குகள் பெற்று பின்னடைவில் உள்ளார்.

கொளத்தூர்

முதலமைச்சரின் மு.க.ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 6 சுற்றுகள் முடிவில் 4,011 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பின்னடைவில் உள்ளார்.

தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபு 24,993 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

வில்லிவாக்கம்

வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் 2 சுற்றுகள் முடிவில் தவெக வேட்பாளர் ஆதவ அர்ஜுனா 2,038 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். அதே நேரம் திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் 6,398 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

திரு வி.க.நகர்

திரு வி.க.நகர் தொகுதியில் 2 சுற்றுகள் முடிவடைந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் எம்.ஆர்.பல்லவி 3,409 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார். திமுக வேட்பாளர் 5,227 வாக்குகள் பெற்று பின்னடைவில் உள்ளார்.

எழுப்பூர்

எழுப்பூர் தொகுதியில் 3 சுற்றுகள் முடிவடைந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் ராஜ்மோகன் 3,054 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார். திமுக வேட்பாளர் தமிழன் பிரசன்னா 7,706 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

ராயபுரம்

ராயபுரம் தொகுதியில் 3 சுற்றுகள் முடிவடைந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் கே.வி.விஜய் டாமு 3,743 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

திமுக வேட்பாளர் டாக்டர்.ஏ.சுபைர் கான் 8,736 வாக்குகள் பெற்று பின்னடைவில் உள்ளார்.

துரைமுகம்

துரைமுகம் தொகுதியில் 2 சுற்றுகள் முடிவடைந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் சினோரா பி எஸ் அசோக் 507 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார். அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.மனோகர் 4,033 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிகேனி

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொகுதியான சேப்பாக்கம்-திருவல்லிகேனி தொகுதியில் 4 சுற்றுகள் முடிவில் திமுக வேட்பாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் 300 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

தவெக வேட்பாளர் டி.செல்வம் 14,123 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பின்னடைவில் உள்ளார்.

ஆயிரம் விளக்கு

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் முதல் சுற்று முடிவில் தவெக வேட்பாளர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் 1,253 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார். அதே நேரம் திமுக வேட்பாளர் எழிலன் நாகநாதன் 2,317 வாக்குகள் பெற்று பின்னடைவில் உள்ளார்.

அண்ணாநகர்

அண்ணாநகர் தொகுதியில் 5 சுற்றுகள் முடிவில் தவெக வேட்பாளர் வி.கே.ராம்குமார் 4,807 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

திமுக வேட்பாளர் என்.சித்ரராசு 12,103 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

விருகம்பாக்கம்

விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் 2 சுற்றுகள் முடிவடைந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் ஆர்.சபரிநாதன் 2,303 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

திமுக வேட்பாளர் ஏ.எம்.வி. பிரபாகர ராஜா 4,280 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

சைதாப்பேட்டை

சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் 3 சுற்றுகள் முடிவில் தவெக எம்.அருள் பிரகாசம் 6,490 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

திமுக வேட்பாளர் மா.சுப்பிரமணியன் 7,108 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

தி.நகர்

தி.நகர் தொகுதியில் 4 சுற்றுகள் முடிவடைந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் என்.ஆனந்த் 4,713 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

திமுக வேட்பாளர் ராஜா அன்பழகன் 8,753 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

மயிலாப்பூர்

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் 6 சுற்றுகள் முடிந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் பி.வெங்கடரமணன் 9,296 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

திமுக வேட்பாளர் தா.வேலு 11,739 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

வேளச்சேரி

வேளச்சேரி தொகுதியில் 1 சுற்று முடிவில் தவெக வேட்பாளர் ஆர்.குமார் 1,398 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் வகித்து வருகிறார்.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜே.எம்.எச். ஆசான் மௌலானா 2,458 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

