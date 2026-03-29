நாளை முதல் குறிப்பிட்ட 4 நாட்கள் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் - அரசியல் கட்சிகள் பரபரப்பு

அரசு விடுமுறை என்பதால் அரசியல் கட்சி வேட்பாளர்கள் மார்ச் 30, ஏப்ரல் 2, 4 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியும்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 29, 2026 at 1:43 PM IST

மதுரை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, வேட்புமனு தாக்கல் நாளை முதல் தொடங்கவுள்ளது. ஆனால், மார்ச் 31, ஏப்ரல் 1, 3 மற்றும் 5ஆம் தேதிகள் விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் மார்ச் 30, ஏப்ரல் 2, 4 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் மட்டுமே வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியும்.

தமிழ்நாட்டில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், நாளை முதல் (மார்ச் 31) வேப்பமனு தாக்கல் செய்யலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதனால், ஏறக்குறைய அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது கூட்டணியில் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டது.

இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் 30.03.2026 (திங்கள் கிழமை) முதல் 06.04.2026 (திங்கட்கிழமை) வரை காலை 11.00 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் என மாவட்ட ஆட்சியரும், தேர்தல் அலுவலர் பிரவீன்குமார் அறிவித்துள்ளார்.

மேலும், 1881ஆம் ஆண்டு செலாவணி முறிச் சட்டத்தின்கீழ், பொது விடுமுறையாக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 31.03.2026 (செவ்வாய் கிழமை), 01.04.2026 (புதன்கிழமை), 03.04.2026 (வெள்ளிக்கிழமை) மற்றும் 05.04.2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஆகிய விடுமுறை நாட்களில் வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்ய இயலாது. வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் 6.04.2026 (திங்கட்கிழமை) ஆகும். இடையில் உள்ள 4 நாட்களில் அனைத்து வேட்பாளர்களும் தங்களது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, மார்ச் 31, ஏப்ரல் 1, 3 மற்றும் 5ஆம் தேதிகள் விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் மார்ச் 30, ஏப்ரல் 2, 4 மற்றும் 6ஆம் தேதிகளில் மட்டுமே வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம்.

மதுரை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை மேலூர் தொகுதிக்கு வெள்ளரிப்பட்டி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலும், மதுரை கிழக்கு தொகுதிக்கு ஒத்தக்கடையில் உள்ள தாலுகா அலுவலகத்திலும், சோழவந்தான் தொகுதிக்கு வாடிப்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்திலும், மதுரை வடக்கு தொகுதிக்கு மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகம் எண் இரண்டிலும், மதுரை தெற்கு தொகுதிக்கு முனிச்சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகம் எண் நான்கிலும் மனு தாக்கல் செய்யலாம்.

இதையும் படிங்க: வெளியானது தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியல்; சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் களமிறங்கும் விஜய்

அதேபோல, மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு மேல மாரட் வீதியில் அமைந்துள்ள மண்டல அலுவலகம் எண் மூன்றிலும், மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு விராட்டிபத்தில் உள்ள தாலுகா அலுவலகத்திலும், திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்கு தனக்கன் குளத்தில் உள்ள தாலுகா அலுவலகத்திலும் மனுத் தாக்கல் செய்யலாம் என மதுரை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அறிவித்துள்ளார்.

இதேபோன்று, திருமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு தர்மத்துப்பட்டி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலும், உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உசிலம்பட்டியில் உள்ள வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலும் மனுத் தாக்கல் செய்யலாம் என மதுரை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அறிவித்துள்ளார்.

