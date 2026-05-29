குழந்தைகளை முன்னிலைப்படுத்தி தேர்தல் பிரச்சாரம்; தேர்தல் ஆணையம், அரசியல் கட்சிகள் பதிலளிக்க உத்தரவு

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதால் விதிமீறல் தொடர்பான தேர்தல் வழக்குதான் தாக்கல் செய்ய முடியும் என்று தவெக சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 29, 2026 at 8:24 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது தங்களுக்கு வாக்களிக்கும்படி பெற்றோரை நிர்பந்திக்க வேண்டும் என்று குழந்தைகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தது தொடர்பான வழக்கில் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம், தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகள் பதிலளிக்கும்படி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது தவெக தலைவர் விஜய், "தவெக-வுக்கு வாக்களிக்கும்படி பெற்றோரை நிர்ப்பந்திக்க வேண்டும்" என குழந்தைகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், கடலூர் மாவட்டம், புவனகிரியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் வாசுகி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இதுதொடர்பாக பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதில், 'நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்ததாக திமுக, அதிமுகவுக்கு எதிராகவும், பெற்றோரை தங்கள் கட்சிக்கு வாக்களிக்கும்படி சிறுவர்களிடம் செல்வாக்கை செலுத்தியதாக தவெக கட்சியினருக்கு எதிராகவும் குற்றச்சாட்டுகளை பட்டியலிட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு எதிராக சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்' என்று கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (மே 29) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தவெக தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் முரளிதர், "வெறும் செய்தியின் அடிப்படையில் மட்டுமே இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது; தேர்தல் முடிவுகள் அறிவுக்கப்பட்ட பிறகு தேர்தல் நடத்தை விதிகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுவிடும்; தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல் தொடர்பாக தேர்தல் வழக்குதான் தாக்கல் செய்ய முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.

திமுக தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர்.இளங்கோ, "குழந்தைகளைப் பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்தியதாக தங்களுக்கு எதிராக எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை; ஊழல் நடவடிக்கையை பொறுத்தவரை வெற்றிபெற்ற வேட்பாளரை எதிர் மனுதாரதாகச் சேர்க்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.

அதிமுக தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ராஜகோபாலும் இதே வாதங்களை முன்வைத்தார். தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபாலன், மனுவுக்கு பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி திமுக, அதிமுக, தவெக மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் ஆகியோருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜூலை 01- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

