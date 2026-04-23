தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026- வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு தற்போது தொடங்கியது. காலை முதலே வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களிக்க தொடங்கியுள்ளனர்.
Published : April 23, 2026 at 7:01 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு 17-வது சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை தொடங்கியது.
தமிழ்நாட்டில் 17-வது சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 07.00 மணிக்கு ஒரே கட்டமாகத் தொடங்கியுள்ளது. அதிகாலை முதலே இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றன. முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வந்து எளிதில் வாக்களிக்க ஏதுவாக பிரத்யேக சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஜனநாயகத் திருவிழா:
காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 06.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ள நிலையில், சுமார் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். இதில் 2.80 கோடி ஆண் வாக்காளர்களும், 2.93 கோடி பெண் வாக்காளர்களும், 7,728 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
தேர்தல் களத்தில் 4,023 வேட்பாளர்கள்:
கொளத்தூரில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக இளைஞரணிச் செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின், எடப்பாடி தொகுதியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சாத்தூர் தொகுதியில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், காரைக்குடியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் என 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் சுமார் 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இதில் 3,580பேர் ஆண் வேட்பாளர்கள், 442 பேர் பெண் வேட்பாளர்கள், ஒருவர் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆவர்.
வாக்காளர்களின் கவனத்திற்கு:
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தும், கையில் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆதார் அடையாள அட்டை, பான் அட்டை, பாஸ்போர்ட் உள்பட 12 ஆவணங்களைக் காண்பித்து வாக்களிக்கலாம்.
வாக்குச்சாவடியில் அடிப்படை வசதிகள்:
தமிழ்நாட்டில் கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், வாக்காளர்களுக்காக குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது. இதனால் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் வாக்காளர்கள் அதிகளவில் வந்து வாக்களிப்பர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நான்குமுனை போட்டி:
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு நடைபெறும் இரண்டாவது சட்டமன்றத் தேர்தல் இது. தவெகவின் வருகை அதிமுக, திமுக மத்தியில் கடும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிறப்பு பேருந்துகள், சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்:
பொதுமக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்று வாக்களித்திட ஏதுவாக தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் ஏப்ரல் 21 முதல் இன்று (ஏப்ரல் 23) வரை வழக்கமான பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்புப் பேருந்துகளுடன் சேர்த்து மொத்தம் 11,323 இயக்கப்படுகின்றன. அதன்படி சென்னை, சேலம், கோவை போன்ற நகரங்களில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
தெற்கு ரயில்வே சார்பில் தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்களுக்கென சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றது.
அலைமோதிய பயணிகள் கூட்டம்:
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தங்களுக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று வாக்களிப்பதற்காக புறப்பட்ட மக்களால் பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு விமான நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. விமான கட்டணங்களை விமான நிறுவனங்கள் உயர்த்தியதால் பயணிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
வாக்குச்சாவடிகளும், கண்காணிப்பும்:
தமிழ்நாட்டில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் 75,064 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தபடியே மாவட்ட வாரியாக வாக்குப்பதிவாகி வருவதை தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் பார்வையிட்டுக் கண்காணித்து வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் பலத்த பாதுகாப்பு:
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் காவல்துறையினருடன் இணைந்து துணை ராணுவப் படையினர் தீவிர பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அத்துடன், தேர்தல் பறக்கும் படையினர், விடிய விடிய வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். பாதுகாப்புப் பணியில் தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் 1.5 லட்சம் பேரும், 50,000- க்கும் மேற்பட்ட துணை ராணுவப் படை வீரர்களும் ஈடுபட்டுள்னர்.
விடுமுறை அளிக்காவிட்டால் நடவடிக்கை:
மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 135 பி பிரிவின் கீழ் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு இன்று (ஏப்ரல் 23) அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும், விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவ வீரர்கள் நிறுத்தம்:
தமிழ்நாட்டில் பதற்றமான 5,038 வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவப் படை வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மாநிலத்தில் 6,300 பகுதிகள் பதற்றம் நிறைந்த இடங்களாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண சிறப்பு ஏற்பாடு:
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு வாக்காளர்கள் காலதாமதமின்றி தங்களது வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு செல்ல எதுவாக மையங்களுக்கு வெளியே வாக்குச்சாவடி எண் மற்றும் வழித்தடம் போன்ற விவரங்கள் அடங்கிய தகவல் பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சிறப்பு ஏற்பாடு:
முதல் தலைமுறை உள்பட அனைத்து வாக்காளர்களையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் செல்ஃபி பாயிண்ட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்களித்தவுடன் செல்ஃபி பாயிண்ட்டில் புகைப்படம் எடுத்து அதனை தங்களது சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு மகிழ்ந்ததுடன் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தினர்.
இனிப்புகள் வழங்கி வரவேற்பு:
வாக்குப்பதிவு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், வாக்குச்சாவடிக்கு வரும் வாக்காளர்களுக்கு தேர்தல் அதிகாரிகள் சாக்லேட் போன்ற இனிப்புகளை வழங்கி வரவேற்றனர்.
டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்:
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று (ஏப்ரல் 23) அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளும், மதுபான பார்களும் மூடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், புதுச்சேரியிலும் மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் வரும் மே 04- ஆம் தேதி அன்று எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.