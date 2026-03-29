வெளியானது தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியல்; சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் களமிறங்கும் விஜய்

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனியாக களம் காண்கிறது.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 29, 2026 at 11:45 AM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று வெளியிட்டார்.

தமிழக தேர்தல் களத்தில் மிகவும் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று வெளியிட்டார். அதன்படி, சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடுகிறார்.

நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை ஒரே கட்டமாக விஜய் வெளியிட்டார்.

வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக, நீலாங்கரையில் உள்ள தமது இல்வத்தில் இருந்து காலை 10:15 மணியளவில் விஜய் காரில் புறப்பட்டார்.

முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் விஜய் பேசியபோது, தவெக வேட்பாளர்களை 'மக்கள் காப்பாளர்கள்ட என்று வர்ணித்தார். எம்எல்ஏக்கள் என்றால், அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டு கொள்ளை அடிப்பவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று கூறிய அவர், தொகுதிக்கான எல்லைக் காப்பாளர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த தேர்தலில் திமுக, தவெக இடையே என இருமுனைப் போட்டி மட்டும்தான் என்று மீண்டும் திட்டவட்டமாக கூறிய விஜய், இது மக்கள் கூட்டணியான தங்களுக்கும், ஸ்டாலின் சார் தலைமையிலான கூட்டணிக்கும் இடையேயான போட்டி என்றும் தெரிவித்தார்.

அத்துடன், திமுக தலைமையிலான கூட்டணியை உடைந்த கண்ணாடி ஒட்டவைத்த கூட்டணி என்றும், கிழிந்த துணியை தைத்து வைத்த கூட்டணி எனவும் விமர்சித்தார்.

