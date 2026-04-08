தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வேட்புமனுக்கள் - முழு விவரம்
Published : April 8, 2026 at 7:52 PM IST
தமிழக அரசின் பதவிக்காலம் மே மாதம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், தமிழத்தில் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என்று இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் கடந்த மார்ச் மாதம் 15-ஆம் தேதி அறிவித்தார். ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்று, மே மாதம் 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.
இதையடுத்து, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் மார்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி, ஏப்ரல் 06-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நேற்று நடைப்பெற்றது. வேட்பு மனுவைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு கடைசி நாள் ஏப்ரல் 09-ஆம் தேதியாகும். அன்றைய தினம், இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
ஏப்ரல் 06ஆம் தேதியுடன் வேட்புமனுத் தாக்கல் முடிவடைந்த நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேச்சைகள் சார்பில் மொத்தம் 7,599 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்படுள்ளன. இவற்றில், ஆண்களிடம் இருந்து 6,216 வேட்புமனுக்களும், பெண்களிடம் இருந்து 1,380 வேட்புமனுக்களும், திருநங்கை 2 பேரிடம் இருந்து 3 வேட்புமனுக்களும் பெறப்பட்டுள்ளன.
தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் அதிகபட்சமாக கரூரில் 108 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். வில்லிவாக்கத்தில் திருநங்கை ஒருவர் 2 வேட்புமனுவையும், ராதாபுரத்தில் ஒரு திருநங்கை 1 வேட்புமனுவையும் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
சென்னையை பொறுத்தவரை 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் இருந்து 628 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. மார்ச் 30-ஆம் தேதி 47 வேட்புமனுக்களும், ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி 67 வேட்புமனுக்களும்,ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதி 168 மனுக்களும், வேட்புமனு தாக்கலுக்கு கடைசி நாளான ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி 346 மனுக்களும் பெறப்பட்டன.
தமிழகம் முழுவதும் இருந்து 7,599 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று மாலை 5.30 மணி நிலவரப்படி, மொத்தம் 5,081 வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன. 2,480 வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 38 வேட்புமனுக்கள் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளன என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.