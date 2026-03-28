வெளியானது திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் - கொளத்தூரில் மீண்டும் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டி

வெளியானது திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் - கொளத்தூரில் மீண்டும் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டி
கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் மீண்டும் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : March 28, 2026 at 3:49 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (மார்ச் 28) வெளியிட்டார். இதில் 60-க்கும் மேற்பட்ட புதுமுகங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30-ம் தேதி தொடங்குகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இந்நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் நாம் தமிழர் கட்சி 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அறிவித்து அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
அதேபோல், அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று வெளியிட்டார். மொத்தம் 150 தொகுதிகளுக்கு அதிமுக தலைமை வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது. இன்னும் 17 தொகுதிகளுக்கு மட்டும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கப்படவில்லை.
இதனிடையே, பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் ஆளும்கட்சியான திமுகவின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அக் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார்.
அதன்படி, கொளத்தூர் தொகுதியில் மீண்டும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் மீண்டும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் போட்டியிடுகின்றனர்.
திருவெறும்பூரில் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, திருச்சுழியில் தங்கம் தென்னரசு, அருப்புக்கோட்டையில் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், மன்னார்குடியில் டி.ஆர்.பி. ராஜா, ஒட்டன்சத்திரத்தில் சக்கரபாணி, தூத்துக்குடியில் கீதா ஜீவன், குறிஞ்சிப்பாடியில் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், திருச்செந்தூரில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், குன்னத்தில் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர், முதுகுளத்தூரில் ராஜ கண்ணப்பன், துறைமுகம் தொகுதியில் பி.கே.சேகர்பாபு ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
மேலும், திருப்பத்தூரில் பெரியகருப்பன், சேலம் வடக்கில் ராஜேந்திரன், திருச்சி மேற்கில் கே.என்.நேரு, காங்கேயத்தில் மு.பெ,சாமிநாதன், ஈரோடு மேற்கில் முத்துசாமி, ஆவடியில் சா.மு.நாசர், திருவிடைமருதூரில் கோவி.செழியன், திருவண்ணாமலையில் எ.வ.வேலு, மதுரை மத்திய தொகுதியில் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், ராசிபுரத்தில் மதிவேந்தன், திட்டக்குடியில் சி.வி. கணேசன், காட்பாடியில் துரைமுருகன், ஆத்தூரில் ஐ. பெரியசாமி, ஆலங்குடியில் மெய்யநாதன், திருமயம் தொகுதியில் ரகுபதி ஆகியோருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ராதாபுரத்தில் சபாநாயகர் அப்பாவு, கீழ்பென்னாத்தூரில் துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கோவைக்கு மாறிய செந்தில்பாலாஜி
கடந்த முறை கரூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, தற்போது கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
3 அமைச்சர்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை
எனினும், தற்போதைய அமைச்சர்களான மனோ தங்கராஜ், காந்தி, கயல்விழி செல்வராஜ் ஆகியோருக்கு இந்த முறை போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. முன்னாள் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான், செஞ்சி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அதிமுகவின் கோட்டையான சேலம் தெற்கு தொகுதியில் புதுமுகமாக லோகநாதன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். திருக்கோயிலூரில் முன்னாள் எம்.பி.யும் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடியின் மகனுமான கௌதம சிகாமணி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அதிமுகவில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு
அதிமுகவில் இருந்து திமுகவில் இணைந்த ஓ. பன்னீர்செல்வம் (போடிநாயக்கனூர்), வைத்திலிங்கம் (ஒரத்தநாடு), மனோஜ் பாண்டியன் (ஆலங்குளம்) ஆகியோருக்கும் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ராயபுரம் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் ரகுமான் கானின் மகன் சுபேர்கான், தியாகராய நகரில் மறைந்த ஜெ.அன்பழகனின் மகன் ராஜா அன்பழகன் ஆகியோருக்கும் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.