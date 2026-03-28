சேலம் மாவட்டத்தில் அதிமுக சார்பில் 3 புதுமுகங்களுக்கு வாய்ப்பு
Published : March 28, 2026 at 4:53 PM IST
சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிட புதுமுகங்களுக்கு அதிமுக தலைமை வாய்ப்பளித்துள்ளது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக அதன் வேட்பாளர் பட்டியலை இரண்டு கட்டங்களாக நேற்றும், நேற்று முன்தினமும் வெளியிட்டது. இதுவரை 150 வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டத்தில் சேலம் வடக்கு, சேலம் மேற்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளும் என்டிஏ கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள ஒன்பது தொகுதிகளில் அதிமுகவே களம் காண்கிறது. கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் 3 தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீண்டும் போட்டியிடுகின்றனர். இத்துடன் 2 முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் மூன்று புதுமுகங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி, எம்ஜிஆர் மறைவுக்குப் பின் 1989 ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா அணியில் இணைந்தார். தொடர்ந்து, சேவல் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு அவர் வெற்றி பெற்றார். மேலும், 1991, 2011, 2016, 2021 என 5 முறை எடப்பாடி தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக வெற்றி பெற்றார். 1998-ல் திருச்செங்கோடு எம்பியாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி வகித்தார். தற்போது மீண்டும் எடப்பாடி தொகுதியில் எட்டாவது முறையாக போட்டியிடுகிறார்.
ஆத்தூர் (தனி) தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ள ஜெய்சங்கரனுக்கு மீண்டும் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர் மாநில விவசாய பிரிவு துணைச் செயலாளராக உள்ளார்.
அதே போல, கெங்கவள்ளி (தனி) தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான நல்லதம்பிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர் தலைவாசல் தெற்கு ஒன்றிய துணை செயலாளராக பதவி வகித்து வருகிறார்.
ஓமலூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், சேலம் புறநகர் மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவை செயலாளருமான மணிக்கு மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
மேட்டூர் தொகுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏவும், கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளருமான வெங்கடாஜலத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒன்பது ஆண்டுகளாக சேலம் மாநகர் மாவட்ட செயலாளராக இவர் பதவி வகித்து வந்த நிலையில் அப்பதவியை 2025-ல் அவரிடம் இருந்து பழனிசாமி பறித்தார். இருப்பினும் எம்எல்ஏவாக போட்டியிட தற்போது கட்சி தலைமை வாய்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது. முன்னதாக 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் போது மேட்டூர் தொகுதி பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இப்போது இந்த தொகுதியை அதிமுக எடுத்துக் கொண்டது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
சங்ககிரி தொகுதி, அத்தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான சுந்தரராஜனிடம் இருந்து பறித்து, முன்னாள் எம்எல்ஏவான வெற்றி வேலுக்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. தொடர்ந்து, ஏற்காடு (தனி) தொகுதியும், அதன் இப்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான சித்ராவிடம் இருந்து பறித்து, சேலம் புறநகர் மாவட்ட மகளிர் அணி துணைச் செயலாளரான உஷா ராணிக்கு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
இவர் புது முகமாக இருந்தாலும், நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் பகுதியில் 1977 ஆம் ஆண்டில் எம்எல்ஏவாக இருந்த சின்னசாமியின் மகள் ஆவார். இவரது கணவர் பழனிவேல் வருமான வரித்துறையில் துணை கமிஷனராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். அதேபோல், வீரபாண்டி தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ள ராஜமுத்துவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
இவருக்கு மாற்றாக வீரபாண்டி தொகுதியானது முன்னாள் எம்எல்ஏ மனோன்மணியின் மகன் பாலாஜிக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சேலம் தெற்கு தொகுதியில் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு பதிலாக புதுமுகமான சேலம் மாவட்ட அதிமுக கைத்தறி பிரிவு செயலர் வினோத்துக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.