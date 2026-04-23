வாக்களிப்பதற்காக படையெடுத்த மக்கள்- அலைமோதிய பயணிகள் கூட்டம்

வாக்களிக்க ஆர்வம் காட்டும் பொதுமக்களால் தமிழ்நாட்டில் வாக்கு சதவீதம் கடந்த தேர்தல்களை காட்டிலும் தற்போதைய தேர்தலில் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Published : April 23, 2026 at 7:09 AM IST

சென்னை: சென்னையில் வசிக்கும் மக்கள் வாக்களிப்பதற்காக தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுக்கத் தொடங்கியதால் தாம்பரம் ரயில் நிலையம், பேருந்து நிலையத்தில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை முதலே மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வத்துடன் மக்கள் வாக்களித்து வருகின்றன. தேர்தலை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவப் படை வீரர்கள் பாதுகாப்பிற்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. வாக்காளர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி தேர்தல் ஆணையம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய நிலையில் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றுவதற்காக வெளிநாடுகளில் இருந்தும் தமிழர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர்.

அதேபோல், சென்னையில் லட்சக்கணக்கில் வெளிமாவட்ட மக்கள் வசித்து வரும் நிலையில் நேற்றிரவு (ஏப்ரல் 22) சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் தாம்பரம் ரயில் நிலையம், தாம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. அதேபோல், தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகள், சிறப்பு ரயில்களிலும் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. எனினும், முன்பதிவுச் செய்யாத பயணிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து பேருந்துகள் மூலம் பயணித்தனர்.

தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், கோயம்பேடு, கிளாம்பாக்கம் போன்ற பேருந்து நிலையங்களில் இருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்ட நிலையில் சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் கார், பேருந்துகள், இருசக்கர வாகனங்கள் ஊர்ந்துச் சென்றனர். பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்காக ரயில் நிலையம், பேருந்து நிலையங்களில் போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சென்னையில் இருந்து இதுவரை சுமார் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு வாக்களிப்பதற்காக பயணித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்க ஆர்வம் காட்டும் பொதுமக்களால் தமிழ்நாட்டில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் கடந்த தேர்தல்களை காட்டிலும் தற்போதைய தேர்தலில் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அனைவரும் வாக்களிக்க ஏதுவாக இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (ஏப்ரல் 23) அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

