நாளை வெளியாகும் இடைத்தேர்தல் முடிவு - ஐந்து முனைப்போட்டி ஐந்து கட்சிகளுக்கும் எவ்வளவு முக்கியம்?
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள், வெறும் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் வெற்றியோடு நின்று விடுவதில்லை. மாறாக, தமிழக அரசியலின் அடுத்த கட்ட திசையைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய அரசியல் குறியீடாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 8, 2026 at 7:03 PM IST
-By. எஸ்.சிவக்குமார்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை பொதுத்தேர்தலில் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகியவற்றின் ஆதரவை பெற்று தவெக ஆட்சியை அலங்கரித்து வருகிறது.
தொடர்ந்து, காங்கிரஸ், மதிமுக, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மதிமுக ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் "மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணி" என்ற கூட்டணியை தவெக அமைத்துள்ளது. இந்த கூட்டணியில், தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தரும் இடதுசாரிகள் மட்டும் இடம் பெறவில்லை.
இதற்கிடையே, அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜிநாமா செய்ததால் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில், தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி ஆகிய கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன. தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தலா ஒரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன. இதனால், இரு தொகுதிகளிலும் ஐந்துமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது.
தவெக வெற்றி பெற்றால்..
இந்த இடைத்தேர்தலில் கிடைக்கும் வெற்றியானது, ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. 'குதிரை பேரம்' என்ற சொல்லுக்கு இரையாகி விமர்சனங்களை சுமக்கும் தவெகவிற்கு, மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைதேர்தலில் வெற்றி கிடைத்தால், ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை தரும் என்றே கூறலாம்.
அதே போன்று, தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் நான்கு மாத தவெக ஆட்சிக்கு மக்கள் அளிக்கும் மதிப்பெண் எவ்வளவு என்பதை இந்த இடைத்தேர்தலின் முடிவு கணக்கிட்டு சொல்லும்.
ஒருவேளை தவெக இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறும்பட்சத்தில் அதிமுகவிலிருந்து மேலும் பல முக்கிய தலைகள் தவெகவில் இணைவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும். தவெக இந்த இடைத்தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை தவறவிட்டால் விஜய் என்கிற ஒற்றை மந்திரம் மட்டுமே எப்போதும் செல்லுபடியாகாது என்பதை தவெக உணரக்கூடும். மேலும் எதிர்க்கட்சிகள் வைக்கும் விமர்சனங்களுக்கு தவெகவின் தோல்வி மேலும் வலுசேர்க்கும் வகையில் அமைந்து விடும்.
திமுக வெற்றி பெற்றால்..
திமுகவை பொறுத்தவரை மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தை வீழ்த்தி, சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சியின் பலத்தைக் கூட்டி, திமுக யார் என்பதை முதல்வர் விஜய்க்கு காண்பிக்கத் துடித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. குதிரை பேரம், கவர்ச்சி அரசியல், ரீல்ஸ் ஆட்சி, நிர்வாக திறனற்ற ஆட்சி என்று தவெக மீது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கி வரும் திமுக, இடைத்தேர்தலில் பெறும் வெற்றியின் மூலம் தன் பலத்தை காண்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
இடைத்தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெறும்பட்சத்தில், விஜய் என்னும் பலத்தையும் மீறி திமுகவிற்கு செல்வாக்கு குறையாமல், மக்கள் மத்தியில் திமுக மீண்டும் வலுப்பெற்று வருகிறது என்பதையும் நிரூபிக்க ஒரு முக்கிய வாய்ப்பாக அமையும்.
தவெக ஆட்சி அமைத்த பிறகு நடைபெறும் முதல் தேர்தல் இது என்பதால், ஒருவேளை திமுக வென்று, தவெக தோற்றால் அது தவெக மீது மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளார்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்டும்.
அதே போன்று இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக தோற்றால், எதிர்க்கட்சியான திமுக, தவெக மீது வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் மக்கள் மத்தியில் எடுபடவில்லை என்பதை உணர்த்துவதுடன் மக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு தான் என்பதைக் காட்டும்.
அதிமுக வெற்றி பெற்றால்..
அதிமுகவை பொறுத்தவரை மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளும் அக் கட்சியின் கோட்டையாக உள்ளன. கடந்த முறை நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக தான் பெரும்பான்மையான வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றது. தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை கூட பெற முடியாமல் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட அதிமுகவிற்கு இந்த இரண்டு தொகுதிகளில் கிடைக்கும் வெற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவிற்கும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கட்சித்தாவல், கட்சியின் தொடர் தோல்வி ஆகியவற்றால் சோர்ந்து போயிருக்கும் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு புத்துயிர் அளிக்கும்.
அதிமுகவை உருவாக்கிய எம்.ஜி.ஆரை அரசியல் ஆசானாக எடுத்துக் கொண்டு செயல்படும் விஜய்க்கு அதிமுகவின் வெற்றி விஜய்க்கு ஒரு பாடத்தை புகட்டக்கூடும். ஒருவேளை அதிமுக இடைத்தேர்தலில் தோல்வியுற்றால், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மீது, மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டார்கள் என்பதை அது எடுத்துக்காட்டக்கூடும்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் எதிர்பார்ப்பு
2026 சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் படுதோல்வியை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சி, 2 தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது திமுக, அதிமுகவை தாண்டி தமிழக வெற்றி கழகத்தை குறிவைத்து முதல்வர் விஜய் மீதும், அமைச்சர்கள் மீதும் காட்டமான விமர்சனங்களை முன் வைத்தது. இந்த இடைத்தேர்தலில் அந்த கட்சிக்கு கிடைக்கும் வாக்கு, கடந்த தேர்தல்களில் கிடைத்ததை விட அதிகரிக்குமா? வாக்கு வங்கியை உயர்த்திக் காட்டுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அந்த கட்சியின் தொண்டர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது.
இடதுசாரி கட்சிகளின் வியூகம்
2026 சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலுக்கு பிறகு, தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு வெளியே இருந்து ஆதரவு அளித்து வரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தனித்து களம் காண்கின்றன.
இந்த இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் வாக்குக்கு பணம் கொடுத்ததாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் வெளிப்படையாக குற்றச்சாட்டை முன் வைத்து வருகிறார். அந்த வகையில் தவெக அரசின் பல்வேறு செயல்பாடுகளில் முரண்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மக்களை நம்பி களத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.
ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள், வெறும் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் வெற்றியோடு நின்று விடுவதில்லை. மாறாக, தமிழக அரசியலின் அடுத்த கட்ட திசையைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய அரசியல் குறியீடாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
புதிதாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தனது நிர்வாகத் திறனையும், மக்கள் ஆதரவையும் முதல்முறையாக நிரூபிக்க வேண்டிய அக்னிப்பரீட்சையாக இந்த தேர்தல் பார்க்கப்படுகிறது.
திமுக, அதிமுக போன்ற பாரம்பரியக் கட்சிகளைப் பொறுத்தவரை, தங்களது செல்வாக்கைத் தக்கவைக்கவும், ஆளுங்கட்சியின் மீது நேரடித் தாக்குதலைத் தொடுக்கவும் கிடைத்த பொன்னான வாய்ப்பாக இந்த இடைத்தேர்தல் அமைந்துள்ளது.
மறுபுறம், நாம் தமிழர் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தங்களது தனித்துவமான சித்தாந்தங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்து, சுயேட்சையான வாக்கு வங்கியை நிலைநாட்டும் முனைப்பில் களமிறங்கியுள்ளன.
நாளை வெளிவரவிருக்கும் தேர்தல் முடிவு, தமிழ்நாட்டில் எந்தக் கட்சியின் அரசியல் வியூகம் எடுபட்டுள்ளது? மக்கள் எத்தகைய மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை தெளிவாக உணர்த்தி, புதியதொரு அரசியல் சமன்பாட்டை உருவாக்கிடப் போகிறது என்பதை தெரிவிக்கும் நாளாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.