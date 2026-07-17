கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை வெளியிட நடவடிக்கை - தமிழக தொல்லியல் துறை முடிவு
கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டால், தமிழர் நகர நாகரிகத்தின் தொன்மை மற்றும் அதன் வரலாற்றுப் பின்னணி குறித்து உலகளவில் முக்கியமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
Published : July 17, 2026 at 6:36 PM IST
சென்னை: தொல்லியல் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தயாரித்துள்ள கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறையிடம் தமிழக தொல்லியல் துறை அதிகாரப்பூர்வமாக கோரிக்கை விடுக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தொல்லியல் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன், கீழடி நாகரிகத்தின் தொன்மை தொடர்பான தனது ஆய்வு அறிக்கையை 2023-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் மத்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையிடம் சமர்ப்பித்தார். எனினும், கடந்த மூன்றரை ஆண்டுகளாக அந்த அறிக்கை வெளியிடப்படாமல் நிலுவையில் இருந்து வருகிறது.
கீழடி நகரம் கி.மு.500-ஆம் ஆண்டில் உருவானதாகவும், அதிலிலிருந்து கி.மு 8-ஆம் நூற்றாண்டு வரை செழிப்பான நகர நாகரிகமாக விளங்கியதாகவும், அகழாய்வில் கிடைத்த கட்டுமான அடுக்குகள், கரிம பகுப்பாய்வு (Carbon Dating) உள்ளிட்ட அறிவியல் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
ஆனால், கீழடியின் தொன்மையை உறுதிப்படுத்த போதுமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் இல்லை என்ற காரணத்தால், அந்த ஆய்வு முடிவை ஏற்று வெளியிட மத்திய அரசு மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், மூன்றரை ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை விரைந்து வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையிடம் தமிழக தொல்லியல் துறை முன்வைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: "பரிசீலிப்போம்" - தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுகவின் நிபந்தனை என்ன?
மேலும், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், கீழடி ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த மத்திய அரசை வலியுறுத்த தமிழக அரசு முயற்சி மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டால், தமிழர் நகர நாகரிகத்தின் தொன்மை மற்றும் அதன் வரலாற்றுப் பின்னணி குறித்து உலகளவில் முக்கியமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் தொல்லியல் துறை ஆர்வலர்கள் உள்ளனர்.
கீழடி அகழ்வாய்வு விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே தொல்லியல் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் மத்திய தொல்லியல் துறை சில திருத்தங்களை கோரியதாகவும், ஆனால் தகவல்கள் அனைத்தும் பகுப்பாய்வின் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் அதில் திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என தனது தரப்பு விளக்கத்தை அவர் தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.