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பனையூரில் லக்னோ விஞ்ஞானிகளுடன் இணைந்து தமிழக தொல்லியல் துறையினர் கள ஆய்வு

கள ஆய்வில் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வுத்துறை ஆவணப்படுத்திய புவியியல் அமைவிடங்களிலிருந்து, ஆய்வக பகுப்பாய்விற்கான எதிர் மாதிரிகளை விஞ்ஞானிகள் சேகரித்தனர்.

பனையூரில் லக்னோ விஞ்ஞானிகளுடன் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை கள ஆய்வு
பனையூரில் லக்னோ விஞ்ஞானிகளுடன் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை கள ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 10:29 PM IST

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தூத்துக்குடி: லக்னோ விஞ்ஞானிகள், தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையுடன் இணைந்து பனையூரில் தொல்லியல் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள பனையூரில் அமைந்துள்ள அரிய உள்நாட்டு கடல் புதைபடிவ தளத்தில், லக்னோவைச் சேர்ந்த பீர்பல் சஹானி புதைபடிவ அறிவியல் நிறுவனம் (BSIP) மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை (TNSDA) இணைந்து விரிவான கள ஆய்வு மேற்கொண்டது.

இந்த ஆய்வில் BSIP மூத்த விஞ்ஞானிகள் முனைவர் மோர்தேகாய், முனைவர் பிரசன்னா, முனைவர் கார்த்திக், முனைவர் பினிதா ஆகியோருடன், பட்டினமருதூர் அகழாய்வு திட்ட இயக்குநர் அஜய் குமார் மற்றும் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை ஆய்வுக் குழுவினர் பங்கேற்றனர். ஏற்கனவே இந்திய விலங்கியல் ஆய்வுத் துறை (ZSI, கொல்கத்தா) ஆவணப்படுத்திய புவியியல் அமைவிடங்களிலிருந்து, ஆய்வக பகுப்பாய்விற்கான எதிர் மாதிரிகளை (Counter-samples) விஞ்ஞானிகள் சேகரித்தனர்.

ஆய்வாளர் ராஜேஷ் செல்வரதி, விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தொல்லியல் குழுவினரை தளத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, பனையூரின் தென்பகுதியில் காணப்படும் நன்னீர் வாழ் நத்தைகளின் கல் படிமங்கள், கடல்வாழ் புதைபடிவ படுகைகள், தொல்-சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய புவியியல் அம்சங்களை விளக்கினார்.

மேலும், 1778-ஆம் ஆண்டு ராபர்ட் ஓர்ம் வரைந்த வரலாற்று வரைபடங்கள், பண்டைய வளைகுடா அமைப்புகள், கடல் அலை இயக்கவியல் தொடர்பான தகவல்கள் மற்றும் நிலத்தடி நீரில் புரோமைடு, அயோடைடு கனிமங்கள் தொடர்ந்து கசிந்து வருவதை உறுதிப்படுத்தும் வேதியியல் ஆய்வு முடிவுகளும் ஆய்வுக் குழுவிடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டன.

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சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் நவீன ஐசோடோப் பகுப்பாய்வு (Isotope Analysis) மற்றும் காலக்கணிப்பு (Geochronological Dating) சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் மன்னார் வளைகுடாவின் தொன்மைக்கால கடலியல் மாற்றங்கள் அறிவியல் பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மத்திய, மாநில அளவிலான தொல்லியல், புவியியல் வல்லுநர்கள் இணைந்து மேற்கொண்ட இந்த ஆய்வு, பனையூர் புதைபடிவ தளத்திற்கு தேசிய புவி - பாரம்பரியச் சின்னம் (Geo-Heritage Monument) அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான முக்கிய முன்னேற்றமாக கருதப்படுவதாக ஆய்வாளர் ராஜேஷ் செல்வரதி கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

TAMIL NADU ARCHAEOLOGY DEPARTMENT
LUCKNOW SCIENTISTS
PANAIYUR FIELD SURVEY
பனையூரில் தொல்லியல் கள ஆய்வு
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