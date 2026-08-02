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தமிழ்நாடும் கர்நாடகாவும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அல்ல; மேகதாது விவகாரத்தில் மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து

தமிழகத்தில் சிலருக்கு தண்ணீர் பிரச்சினையை விட அரசியல்தான் முக்கியமாக இருக்கிறது; ஆனால், கர்நாடகாவில், அரசியலை விட தண்ணீர் பிரச்சினைக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது என்று மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 3:39 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடும் கர்நாடகாவும் இந்தியாவின் இரு அண்டை மாநிலங்கள். இது இந்தியா–பாகிஸ்தான் அல்ல. ஒரு மாநில முதலமைச்சர் மற்றொரு மாநில முதலமைச்சரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது இயல்பான விஷயம் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது, "நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா அடுத்த வாரம் மீண்டும் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஏப்ரல் மாதம் ஒத்திவைக்கப்பட்ட மசோதாவை மத்திய அரசு மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது.

பாஜக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை பலவீனப்படுத்தும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, எப்படியாவது இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து வருகிறது. அடுத்த வாரம் எந்த நேரத்திலும் இந்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.

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நீட் தேர்வுக்கு எதிரான மாணவர் போராட்டங்கள் மற்றும் டெல்லியில் ஜூலை 20-ஆம் தேதி நடந்த காவல் துறையின் தடியடி ஆகியவற்றின் காரணமாக, கடந்த வாரம் மக்களின் கவனம் முழுவதும் அந்த பிரச்சனைகளில் இருந்தன. இதனால், மத்திய அரசு இந்த மசோதாவை தற்காலிகமாக ஒத்திவைத்தது.

தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியும் அதே நிலைப்பாட்டையே கொண்டுள்ளது. இந்த மசோதாவை எந்த வடிவில் கொண்டு வந்தாலும், அது தமிழ்நாட்டின் நலனுக்கும், மாநிலங்களின் உரிமைகளுக்கும், தமிழ்நாட்டின் அரசியலுக்கும் எதிரானது என்பதே எங்கள் உறுதியான நிலைப்பாடு.

மேலும், தொகுதி மறுவரையறை தமிழகத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானது. இந்த விவகாரத்தில் எந்தவித சமரசமும் செய்யக் கூடாது. கடந்த காலத்தில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக தி.மு.க. குரல் கொடுத்தது. அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க., பா.ம.க. உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன. இனி அந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து யார் விலகுகிறார்கள், யார் சேர்கிறார்கள் என்பதை மக்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

'தமிழகத்தில் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக வாக்களிக்காதவர்கள் எட்டப்பர்கள்' என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார். அப்படிப்பட்ட எட்டப்பர்களின் பட்டியலில் தற்போது அ.தி.மு.க. மற்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளனர். இனி புதிதாக யார் சேரப் போகிறார்கள் என்பதை அவர்களிடமே கேட்க வேண்டும்," என்று மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.

அவர் மேலும் கூறியபோது, "மேகதாது அணை விவகாரத்தில், கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் கர்நாடக நலனுக்காகவே பேசுவார். அதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை. என்னைப் பொறுத்தவரை தமிழக நலன்தான் முக்கியம். தமிழக முதலமைச்சர் கர்நாடக முதலமைச்சரிடம் பேசினால் அதில் எந்தத் தவறும் இல்லை.

தமிழ்நாட்டில் ஒருவரை பார்த்து மற்றொருவர் கை நீட்டிக் கொள்கிறோம். அதுதான் இங்குள்ள பிரச்சினை. கர்நாடகாவை பார்த்து நாம் அனைவரும் கை நீட்ட வேண்டும்.

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கொண்டு வந்த திருத்தங்களையும் இணைத்தே தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தீர்மானத்தை ஆதரித்தவர்கள், சட்டமன்றத்திற்கு வெளியே வந்து அது தவறான முடிவு என்று கூறினால், மக்களிடம் என்ன எண்ணம் உருவாகும்?

தமிழகத்தில் சிலருக்கு தண்ணீர் பிரச்சினையை விட அரசியல்தான் முக்கியமாக இருக்கிறது. மேகதாது அணையை தடுக்க வேண்டும் என்ற அக்கறையை விட அரசியல் லாபமே முக்கியமாக உள்ளது. ஆனால் கர்நாடகாவில், அரசியலை விட தண்ணீர் பிரச்சினைக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.

மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் சட்டமன்றத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றிய நிலையில், வெளியே வந்து அதற்கு எதிராக கருத்து தெரிவிப்பது சரியான அணுகுமுறை அல்ல. இது மாநிலத்தின் ஒற்றுமையை பாதிக்கும்.

கர்நாடகாவில் பாஜக மூத்த தலைவர் எடியூரப்பா கூட காவிரி நீரை திறந்து விடக்கூடாது என்று கூறுகிறார். ஆனால் தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அதுபற்றி பேச மறுக்கிறார்.

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கர்நாடகாவில் டி.கே. சிவகுமார், எடியூரப்பா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அரசியல் வேறுபாடுகளை மறந்து மாநில நலனுக்காக ஒன்றாக நிற்கிறார்கள். அதேபோல் தமிழகத்திலும் காங்கிரஸ், பாஜக, பாமக, அதிமுக உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தமிழக உரிமைக்காக ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே எங்களின் விருப்பம்.

தமிழ்நாடும் கர்நாடகாவும் இந்தியாவின் இரு அண்டை மாநிலங்கள். இது இந்தியா–பாகிஸ்தான் அல்ல. ஒரு மாநில முதலமைச்சர் மற்றொரு மாநில முதலமைச்சரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது இயல்பான விஷயம். அதில் எந்தத் தவறும் இல்லை" என்று மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MANICKAM TAGORE
MEKEDATU ISSUE
KARNATAKA CM DK SIVAKUMAR
CONSTITUENCY DELIMITATION BILL
MANICKAM TAGORE ON MEKEDATU ISSUE

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