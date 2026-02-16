ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்பும் பொக்கிஷங்கள் - திருடப்பட்ட 5 சிலைகளை ஒப்படைக்க ஆஸி., அமெரிக்கா ஒப்புதல்!

ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அமெரிக்கா அருங்காட்சியகம், ஏல நிறுவனங்கள் ஐந்து தொன்மையான சிலைகளை தமிழ்நாட்டிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளன.

சோமஸ் கந்தர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருந்து திருடப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட தொன்மை வாய்ந்த 5 சிலைகளை கண்டுபிடித்துள்ள சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் விரைவில் அவைகளை மீட்டு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து திருடப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட சிலைகள், தொன்மையான பொருட்கள் மற்றும் கலை பொக்கிஷங்களை மீட்டு கைது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு தொடர்ந்து பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறது.

திரிசூல மங்கள காளி சிலை
திரிசூல மங்கள காளி சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் சிலை கடத்தல் வழக்குகளின் விசாரணையின் போது, காணாமல் போகும் சிலைகள் சர்வதேச நிறுவனங்களிலும், ஏல நிறுவனங்களிலும் இருப்பது சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாரால் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில், திருவாரூர் மாவட்டம், கடுவன்குடி கிராமம் கைலாசநாதர் கோயிலில் இருந்த 46.0 செ.மீ உயரம் - 29.0 செ.மீ அகலம் - 55.0 செ.மீ. விட்டம் அளவுள்ள திரிசூல மங்கள காளி சிலை, 80.5 செ.மீ. உயரம் - 110.5 அகலம் - 55.0 விட்டம் அளவுள்ள தொன்மையான நந்தி கற்சிலை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மானம்பாடி கிராமம் நாகநாதசாமி கோயிலை சேர்ந்த 130.0 செ.மீ. உயரம் - 110.0 செ.மீ. அகலம் - 40.0 செ.மீ. விட்டம் அளவுள்ள ஆறு தலைகள் கொண்ட ஸ்கந்த-கார்த்திகேயன் ஆகிய சிலைகள் ஆஸ்திரேலியாவின் கேன்பரா நகரின் நேஷ்னல் கேலரியில் இருப்பது கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ஆறு தலைகள் கொண்ட ஸ்கந்த-கார்த்திகேயன் சிலை
ஆறு தலைகள் கொண்ட ஸ்கந்த-கார்த்திகேயன் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போல, 2018 ஆம் ஆண்டு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வீரசோழபுரம் கிராமத்தில், சுமார் 900 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்ட அருள்மிகு நாரீஸ்வரர் கோயிலை சேர்ந்த 57.2 செ.மீ உயரம் - 37.1 செ.மீ அகலம் - 19 செ.மீ. விட்டம் அளவுள்ள நாயனார் மற்றும் சுந்தரர்-பரவை நாச்சியார் எனும் புனித சுந்தரர் சிலை காணாமல் போனது.

தொடர்ந்து, 2017 ஆம் ஆண்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி தாலுகா, ஆலத்துர் கிராமத்தில், 12-13ம் நூற்றாண்டை சார்ந்த விஸ்வநாதசாமி கோயிலை சேர்ந்த 59.2 செ.மீ. உயரமுள்ள சோமஸ் கந்தர் சிலை காணாமல் போனது. இந்த இரண்டு சிலைகளும் அமெரிக்காவின் வாஷிங்கடன் டி.சி.ப்ரீர் சேக்லர் மியுசியம் என்ற இடத்தில் இருப்பதை தமிழ்நாடு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கண்டுபிடித்து உள்ளனர்.

காணாமல் போன சிலைகளில் ஒன்று
காணாமல் போன சிலைகளில் ஒன்று (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சிலைகளை தமிழ்நாட்டிற்கு மீண்டும் கொண்டு வர அதிகாரிகள் சிறப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அமெரிக்கா நாட்டின் அருங்காட்சியகம் மற்றும் ஏல நிறுவனங்கள் ஐந்து தொன்மையான சிலைகளை தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்ப ஒப்படைக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகவும், விரைவில் இந்த சிலைகள் தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் எனவும் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

சோமஸ் கந்தர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வீரசோழபுரம் கிராமத்தில் சுமார் 900 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ராஜேந்திர சோழ மன்னனால் கட்டப்பட்ட நாரீஸ்வரர் கோயில் வரலாற்று சிறப்புடையது. அந்த கோயிலில் தொன்மையான சிலைகள் காணாமல் போனதாக கொடுக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு பி.454(2), 457(2), 380(2), 414, 202 மற்றும் 120-பி மற்றும் 25(1) ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நந்தி கற்சிலை
நந்தி கற்சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், சிலைகளை வெற்றிகரமாக கண்டுபிடித்து, உரிய ஆதாரங்களை அளித்து மீண்டும் திருப்பிக் கொண்டுவர தனித்துவ முயற்சிகள் மேற்கொண்ட சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளை ஏடிஜிபி கல்பனா நாயக் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் சந்திரசேகரன் வெகுவாக பாராட்டினர்.

