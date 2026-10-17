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பதினொன்று குரூப் 1 அதிகாரிகளுக்கு ஐ.ஏ.எஸ் பதவி உயர்வு - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

2024-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடத்தில் 6 பேரும், 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடத்தில் 5 பேரும் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2026 at 1:08 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டு அரசின் குரூப் 1 அதிகாரிகள் 11 பேருக்கு ஐ.ஏ.எஸ் பதவி உயர்வு வழங்கி மத்திய அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் குரூப் 1 அதிகாரிகள் 11 பேருக்கு ஐ.ஏ.எஸ் பதவி உயர்வு நியமனம் குறித்து மத்திய பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித்துறை அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தமிழ்நாடு மாநில சிவில் சர்வீஸ் பிரிவில் இருந்து 11 பேர் ஐ.ஏ.எஸ் ஆக நியமிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 2024-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடத்தில் 6 பேரும், 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடத்தில் 5 பேரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மத்திய அரசு அரசிதழ் அறிவிப்பு
மத்திய அரசு அரசிதழ் அறிவிப்பு (PIB)

இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஆட்சேர்ப்பு) விதிகள், 1954, இந்திய ஆட்சிப் பணி (பதவி உயர்வு மூலம் நியமனம்) ஒழுங்குமுறைகள், 1955, இந்திய ஆட்சிப் பணி (பயிற்சிக் காலம்) விதிகள், 1954 ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு அரசின் குரூப் 1 பதவியில் உள்ள 11 பேருக்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக பதவி உயர்வு வழங்க குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இவர்களுக்கு இந்திய ஆட்சிப் பணி (கேடர்) விதிகள், 1954 அடிப்படையில் தமிழ்நாடு கேடர் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2024-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடங்களுக்கு தேர்வான 6 பேர்

பெயர் பிறந்த தேதி
ஆர். பிரியா27.05.1979
எஸ்.பிரசன்னா ராமசாமி14.11.1984
எம்.இந்துமதி01.12.1984
ஆர்.ராஜகிருபாகரன்11.04.1974
எஸ்.சங்கீதா01.06.1977
கே.பிரியா12.06.1981
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2025-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடங்களுக்கு தேர்வான 5 பேர்

பெயர் பிறந்த தேதி
எம்.மணிமேகலை02.08.1975
ஏ.மீனா பிரியதர்ஷினி01.01.1985
என்.காளிதாஸ்05.02.1977
டி.செங்கோட்டையன்16.06.1974
எஸ்.சாந்தி 04.05.1983

ராஜ்பவன் பிரசன்னாவுக்கு பதவி உயர்வு

இதில் ஆளுநரின் மக்கள் மாளிகையில் பணியாற்றி வந்த எஸ்.பிரசன்னா ராமசாமிக்கு ஐ.ஏ.எஸ். ஆக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. இவர் குரூப்-1 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று துணை ஆட்சியராக பணியை தொடங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

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ஐஏஎஸ் பதவி உயர்வு
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IAS PROMOTION TO GROUP 1 OFFICERS

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