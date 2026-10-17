பதினொன்று குரூப் 1 அதிகாரிகளுக்கு ஐ.ஏ.எஸ் பதவி உயர்வு - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
2024-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடத்தில் 6 பேரும், 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடத்தில் 5 பேரும் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 17, 2026 at 1:08 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டு அரசின் குரூப் 1 அதிகாரிகள் 11 பேருக்கு ஐ.ஏ.எஸ் பதவி உயர்வு வழங்கி மத்திய அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் குரூப் 1 அதிகாரிகள் 11 பேருக்கு ஐ.ஏ.எஸ் பதவி உயர்வு நியமனம் குறித்து மத்திய பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித்துறை அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தமிழ்நாடு மாநில சிவில் சர்வீஸ் பிரிவில் இருந்து 11 பேர் ஐ.ஏ.எஸ் ஆக நியமிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 2024-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடத்தில் 6 பேரும், 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடத்தில் 5 பேரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய ஆட்சிப் பணி (ஆட்சேர்ப்பு) விதிகள், 1954, இந்திய ஆட்சிப் பணி (பதவி உயர்வு மூலம் நியமனம்) ஒழுங்குமுறைகள், 1955, இந்திய ஆட்சிப் பணி (பயிற்சிக் காலம்) விதிகள், 1954 ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு அரசின் குரூப் 1 பதவியில் உள்ள 11 பேருக்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக பதவி உயர்வு வழங்க குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இவர்களுக்கு இந்திய ஆட்சிப் பணி (கேடர்) விதிகள், 1954 அடிப்படையில் தமிழ்நாடு கேடர் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2024-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடங்களுக்கு தேர்வான 6 பேர்
|பெயர்
|பிறந்த தேதி
|ஆர். பிரியா
|27.05.1979
|எஸ்.பிரசன்னா ராமசாமி
|14.11.1984
|எம்.இந்துமதி
|01.12.1984
|ஆர்.ராஜகிருபாகரன்
|11.04.1974
|எஸ்.சங்கீதா
|01.06.1977
|கே.பிரியா
|12.06.1981
2025-ஆம் ஆண்டுக்கான காலியிடங்களுக்கு தேர்வான 5 பேர்
|பெயர்
|பிறந்த தேதி
|எம்.மணிமேகலை
|02.08.1975
|ஏ.மீனா பிரியதர்ஷினி
|01.01.1985
|என்.காளிதாஸ்
|05.02.1977
|டி.செங்கோட்டையன்
|16.06.1974
|எஸ்.சாந்தி
|04.05.1983
ராஜ்பவன் பிரசன்னாவுக்கு பதவி உயர்வு
இதில் ஆளுநரின் மக்கள் மாளிகையில் பணியாற்றி வந்த எஸ்.பிரசன்னா ராமசாமிக்கு ஐ.ஏ.எஸ். ஆக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. இவர் குரூப்-1 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று துணை ஆட்சியராக பணியை தொடங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.