ETV Bharat / state

நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு தமிழக அரசு செவி சாய்க்க வேண்டும்! ஜிகே வாசன் எம்பி பேச்சு!

நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு தமிழக அரசு செவி சாய்க்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஜி.கே.வாசன் எம்பி கேட்டுக் கொண்டார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஜி கே வாசன் எம்பி பேட்டி
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் எம்பி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: சாயப்பட்டறைகள் எங்கு அமைய வேண்டுமோ அங்கு தான் அமைய வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு ஜி.கே. வாசன் எம்பி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சேலம் மாமாங்கம் பகுதியில் புதியதாக ஜவுளி பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருகிறது . அந்த பூங்காவில் 55 க்கும் மேற்பட்ட சாயப்பட்டறைகள் அமைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து மாமாங்கம், கருப்பூர், வெள்ளக்கல்பட்டி, காமி நாயக்கன்பட்டி என சுற்றியுள்ள 18 கிராம மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து சாயப்பட்டறைகள் அமையக்கூடாது என வலியுறுத்தி கடந்த ஒரு மாத காலத்திற்கு மேலாக பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் இன்று மாமாங்கம் சுற்றியுள்ள பகுதிவாழ் மக்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் இயக்கத்தினர் சமூக ஆர்வலர்கள் என 300-க்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்று திரண்டு சாயப்பட்டறைகளை அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் எம்பி, மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில் தமிழக அரசு எந்தவித திட்டத்தையும் நிறைவேற்ற கூடாது என்று வலியுறுத்தி உரையாற்றினார்.

ஜி.கே. வாசன் எம்பி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஜி.கே. வாசன் எம்பி, "சாயப்பட்டறைகள் எங்கே அமைய வேண்டுமோ அங்கே தான் அமைய வேண்டும். ஜவுளி பூங்கா என்றால் ஜவுளி பூங்கா மட்டும் தான் அமைய வேண்டும். சாயப்பட்டறை அமைக்க நாங்கள் எதிரி அல்ல. ஆனால் இடம் பொருள் ஏவல் என்பது வேண்டும் . இதை அரசு கவனத்தில் எடுத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஒரு காலக்கெடுவுக்குள் இதனை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் சாயப்பட்டறைகள் தான் அமைப்போம் என்று மல்லுக்கட்ட கூடாது.

இதையும் படிங்க: நாங்க ஏமாந்துகிட்டே இருக்கணுமா? இந்த முறை விடமாட்டோம்; பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆவேசம்!

சாயப்பட்டறைகளை எதிர்ப்பவர்கள் மத்தியில் சாதி மதம் இனம் வேறுபாடு இல்லை. மக்கள் நலன் தான் முக்கியம். மக்களிடம் அரசு கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும். மக்கள் நலனை பாதிக்காத வகையிலும் நிலத்தடி நீரை மண்ணின் வளத்தை பாதிக்காத வகையிலும் அரசு முடிவு செய்து திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

அரசின் கொள்கை முடிவு என்பது மக்கள் நலனுக்கானதாகவே இருக்க வேண்டும். அது தான் நல்ல அரசுக்கான அடையாளம். கட்சி மாறுபாடுகள் இல்லாமல் இங்கே சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி எம்எல்ஏ அருள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இதை அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு தமிழக அரசு செவி சாய்க்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய வேண்டுகோள்' என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TAMILNADU SALEM
ஜிகே வாசன் எம்பி
TAMIL MANILA CONGRESS PRESIDENT
சாயப்பட்டறைகள்
GK VASAN MP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.