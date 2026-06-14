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தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் விலகல் - ஜி.கே.வாசன் திடீர் முடிவு

பாஜக அல்லது அதிமுகவுடன் எங்களுக்கு எந்தவிதமான கருத்து வேறுபாடோ, சண்டையோ இல்லை என்று ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன்
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 7:36 PM IST

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சென்னை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அறிவித்துள்ளார். தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் நட்பு ரீதியாகவே கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாகவும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழுக் கூட்டம், சென்னை எழும்பூரில் இன்று நடைபெற்றது. கட்சித் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்டத் தலைவர்கள், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் துணை அமைப்புத் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

எங்கள் நோக்கம் இன்னும் நிறைவேறவில்லை

கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் ஜி.கே.வாசன் கூறுகையில், "தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இயக்கம் தொடங்கி 12 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆனால் எங்கள் நோக்கங்கள் இன்னும் நிறைவேறவில்லை. கட்சியின் இலக்கை இன்னும் எங்களால் அடைய முடியவில்லை. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் எங்கள் கட்சி வெற்றி பெறவில்லை. எங்கள் கூட்டணியும் எதிர்பார்த்த வெற்றியைத் தரவில்லை.

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தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி முக்கியமானது என்றாலும், ஒரு கூட்டணியில் அங்கம் வகிப்பது பெரும்பாலும் அடிமட்டத் தொண்டர்களின் பொறுப்புகளைக் குறைக்கிறது. கூட்டத்தில் பங்கேற்ற 600 பேரில் 450-க்கும் மேற்பட்டோர் அடிமட்ட அளவில் கட்சியை வலுப்படுத்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சுதந்திரமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

எனவே, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இல்லை. அவர்களுடன் நாங்கள் நட்புறவுடன் இருக்கிறோம். எங்கள் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிறோம்.

பாஜக, அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுடனும் நட்புறவைப் பேணி வந்தாலும், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தற்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கவில்லை. பாஜக அல்லது அதிமுகவுடன் எங்களுக்கு எந்தவிதமான கருத்து வேறுபாடுகளோ, சண்டைகளோ இல்லை. கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான எங்கள் உறவு எப்போதுமே சுமுகமாகவே இருந்து வருகிறது. கூட்டணி நல்லிணக்கத்தைப் பேணுவதற்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஒரு உதாரணமாகத் திகழ்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

எதிர்கால கூட்டணி குறித்து தேர்தலின்போது முடிவு

கடந்தகால தேர்தல் கூட்டணி பற்றி குறிப்பிட்ட ஜி.கே.வாசன், "2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியுடனும், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியுடனும் பயணித்தது. இருப்பினும், எதிர்காலக் கூட்டணி குறித்து தேர்தல் சமயத்தில் மட்டுமே முடிவெடுக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு அரசியலில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. அவை ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சிகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் உள்ளன. எதிர்காலத்தில் தேர்தல் வெற்றிகளைப் பெறக்கூடிய ஒரு வலுவான அமைப்பை உருவாக்குவதே தமிழ் மாநில காங்கிரஸின் முன்னுரிமையாக உள்ளது" என்றும் அவர் கூறினார்.

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தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

முன்னதாக, தமிழக வெற்றி கழகம், மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை குறிப்பிட்ட கால கெடுவுக்குள் நிறைவேற்ற வேண்டும்; தவெக அமைச்சரவையில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த அமைச்சர்கள், காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மூலம் கர்நாடகாவிற்கு அழுத்தம் கொடுத்து மேகதாதுவில் அணைக்கட்டும் முயற்சியை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். விவசாய கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கெட்டை சரிசெய்ய பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட 8 தீர்மானங்கள் இன்றைய செயற்குழுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன.

TAGGED:

NATIONAL DEMOCRATIC ALLIANCE
TAMIL MAANILA CONGRESS
TMK CHIEF GK VASAN
BJP ADMK TMK ALLIANCE
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