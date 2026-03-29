ஜி.கே.மணியின் மகன் தமிழ்குமரன் பாமகவில் இருந்து நீக்கம்: ராமதாஸ் அறிவிப்பு
காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்துள்ள தமிழ்குமரன் பென்னாகரம் தொகுதியில் களமிறங்க திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
Published : March 29, 2026 at 6:23 PM IST
சென்னை: அண்மையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்த ஜி.கே.மணியின் மகன் தமிழ்குமரனை கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாநில இளைஞர் சங்கத் தலைவராக ஐந்து மாதத்திற்கு முன் நியமனம் செய்யப்பட்ட தர்மபுரி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த ஜி.கே.எம் தமிழ்குமரன் த/பெ ஜி.கே.மணி அவர்கள் மேற்கண்ட பொறுப்பு வழங்கியதிலிருந்து எந்தவித கட்சிப் பணியையும் செய்யாமலும் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இளைஞர் சங்க பொறுப்புகளில் ஆர்வம் காட்டாமல், ஈடுபடாமல் இருந்து வந்த காரணத்தாலும், தற்சமயம் கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பைக் கொண்டு கட்சியின் விரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாலும் அவரை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து இன்று (27.03.2026) முதல் நீக்கப்படுகிறார் இவரோடு கட்சித் தொண்டர்களும் பொறுப்பாளர்களும் எந்த தொடர்பும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம்" என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.