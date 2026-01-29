ETV Bharat / state

எனக்கு தமிழ் பிடிக்கும் - ஆரணியைச் சேர்ந்த மணமகனை கரம்பிடித்த ஜெர்மன் பெண் மகிழ்ச்சி

ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த பெண்ணின் உறவினர்கள் மற்றும் மணமகன் வீட்டார் என திரளானோர் இந்த திருமணத்தில் கலந்துகொண்டு தம்பதியினரை வாழ்த்தினர்.

ஜெர்மனி நாட்டு பெண்ணை கரம் பிடித்த தமிழ் மாப்பிள்ளை
ஜெர்மனி நாட்டு பெண்ணை கரம் பிடித்த தமிழ் மாப்பிள்ளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 29, 2026 at 11:57 AM IST

திருவண்ணாமலை: ஆரணியை சேர்ந்த சாப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கும் ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவிக்கும் ஆரணி அருகே தம்டகோடி முருகர் கோயிலில் இருவீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணம் நடைபெற்றது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே களம்பூர் பேரூராட்சியை சேர்ந்தவர்கள் சரவணன்-விமலா தம்பதி. இந்த தம்பதிக்கு கோகுலகிருஷ்ணன் (26) என்ற மகனும் ஷோபா என்ற மகளும் உள்ளனர். ஷோபாவுக்கு திருமணமாகி தனியாக வசித்து வருகிறார். கோகுலகிருஷ்ணன் இன்ஜினியரிங் படிப்பை முடித்துவிட்டு துபாயில் சொந்தமாக சாப்ட்வேர் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்.

கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோகுலகிருஷ்ணன் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு சென்றபோது அங்கு ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த சோபியா பெல்ஜிங் (21) என்பவரை சந்தித்துள்ளார். இருவருக்குமிடையே நட்பு ஏற்பட்டு நாளடைவில் அது காதலாக மாறியுள்ளது. காதல் மலர்ந்த சமயத்தில் சோபியா, பி.எஸ்சி படித்துக்கொண்டிருந்துள்ளார். அவர் படிப்பை முடித்துவிட்டு கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பாண்டிச்சேரி ஆரோவில்லில் தங்கி வேலை செய்து வருகிறார். மேலும் ஆன்லைன் மூலமாக ஜெர்மனியில் மேற்படிப்பும் படித்து வருகிறார்.

கோகுலகிருஷ்ணனும், சோபியாவும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தாலும் இவர்களுடைய உறவானது நாளுக்கு நாள் வலுத்துள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவு செய்த நிலையில் தங்களது காதல் பற்றி பெற்றோரிடம் தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஆனால் முதலில் இரு வீட்டாரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், பின்னர் சமரசம் ஏற்பட்டு சம்மதித்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து நேற்று (ஜன28) ஆரணி அடுத்த கண்ணமங்கலம் அருகேயுள்ள தம்டகோடி ஸ்ரீ முருகர் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள திருமண கூடத்தில் கோகுலகிருஷ்ணன் மற்றும் சோபியா பெல்ஜிங் ஆகியோருக்கு திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்து முறைப்படி அக்னி குண்டத்தில் பூஜை செய்து மலர் மாலை மாற்றி, மணமகன் திருமண பெண்ணின் கழுத்தில் தாலி கட்டினார். பின்னர் அம்மி மிதித்து, மணப்பெண்ணின் காலில் மெட்டி அணிவித்து அக்னி குண்டத்தை சுற்றி வந்தனர். இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த பெண்ணின் உறவினர்கள் மற்றும் மணமகன் வீட்டார் என திரளானோர் பங்கேற்று தம்பதியினரை வாழ்த்தினர்.

திருமணம் குறித்து மணப்பெண் சோபியா, தனக்கு தமிழ் பிடிக்கும் என்றும், வீட்டில் அனைவரும் தமிழில் பேசுவதால் தானும் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பித்திருப்பதாகவும் தமிழில் பேசி, தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

TAMIL GROOM MARRIED A GERMAN WOMAN

