நாட்டுப்புறக் கலைகள் மீது தீராத காதல்: மறைந்த அரசுப்பள்ளி ஆசிரியருக்கு கலைஞர்கள் நடனமாடி அஞ்சலி
"கலைக்காகவே வாழ்ந்து கலைக்காகவே தனது வாழ்வை நிறைவு செய்த கனகராஜின் மறைவு, தமிழ் சமுதாயத்திற்கு இழப்பு" என வள்ளி கும்மி நடன ஆசிரியர் பிரபஞ்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 6:14 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மறைந்த அரசுப் பள்ளி ஆசிரியரும், ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை கலைஞர்களாக உருவாக்கியருமான கனகராஜின் இறுதி ஊர்வலத்தின்போது நாட்டுப்புற கலைஞர்கள், பெண்கள் நடனமாடி அஞ்சலி செலுத்தினர். இது கருமத்தம்பட்டி பகுதி மக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கருமத்தம்பட்டி, சாரதாம்பாள் நகரைச் சேர்ந்தவர் கனகராஜ். அரசுப் பள்ளியின் தலைமையாசிரியராக பணியாற்றி வந்த இவர், வகுப்பறைப் பாடங்களோடு நின்றுவிடாமல், தமிழர்களின் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற கலைகளான ஒயிலாட்டம் மற்றும் காவடியாட்டத்தின் மீது தீராத காதல் கொண்டிருந்தார்.
'சங்கமம்' என்ற கலை அமைப்பை நிறுவி, அதன்மூலம் கருமத்தம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள 100- க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு நேரில் சென்று பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு எவ்விதக் கட்டணமும் இன்றி இலவசமாகக் கலைப் பயிற்சியும் அளித்து வந்துள்ளார்.
அழிந்து வரும் கிராமியக் கலைகளை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்க்கும் உன்னத நோக்கில், இதுவரை 120- க்கும் மேற்பட்ட பிரம்மாண்ட அரங்கேற்றங்களை நடத்தி, ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களைக் கலைஞர்களாக வார்த்தெடுத்த பெருமை இவருக்கு உண்டு.
இவரது கலைப் பயணம், கோயம்புத்தூரோடு நின்றுவிடாமல், மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்கும் சென்று நமது மண்ணின் மணத்தை உலகறியச் செய்தது. இந்த நிலையில், நேற்றிரவு (நவ.20) பொள்ளாச்சியில் நடைபெறவிருந்த ஒயிலாட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக தனது மாணவர்களுடன் கனகராஜ் சென்றிருந்தார்.
அங்கு மாணவர்களுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை உற்சாகமாக செய்து கொண்டிருந்தபோது, அவருக்குத் திடீரென கடுமையான நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார். பதறிப்போன மாணவர்களும், சக கலைஞர்களும், அவரை மீட்டு உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த செய்தி அறிந்ததும், ஒட்டுமொத்த கருமத்தம்பட்டி பகுதி மக்களும், நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களும் அதிர்ச்சியிலும், மீளாத்துயரிலும் ஆழ்ந்தனர். கருமத்தம்பட்டியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த உடலுக்கு, பல்வேறு கலை அமைப்பினர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நேரில் வந்து கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.
பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்கு பிறகு கனகராஜின் இறுதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. அப்போது, தங்களுக்கு கலையை கற்றுக்கொடுத்த ஆசானுக்குப் பிரியாவிடை கொடுக்கும் விதமாக, நூற்றுக்கணக்கான நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களும், மாணவர்களும் ஒரே மாதிரியான பாரம்பரிய உடையணிந்து 'சங்கமம்' திரைப்படப் பாடல் இசைக்கப்பட, கண்ணீருடன் ஒயிலாட்டம் ஆடியபடியே இறுதி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றனர்.
சுமார் 2,000- க்கும் மேற்பட்டடோர் திரண்டு வந்து, தங்களது அன்பிற்குரிய ஆசானுக்குக் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தி வழியனுப்பி வைத்த நிகழ்வு, பொதுமக்களை நெகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.
"கலைக்காகவே வாழ்ந்து, இறுதி மூச்சு வரை கலைப் பணியிலேயே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட கனகராஜின் மறைவு, நாட்டுப்புறக் கலை உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்" என சக நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து வள்ளி கும்மி நடன ஆசிரியர் பிரபஞ்சன் கூறுகையில், "கலைக்காகவே வாழ்ந்து கலைக்காகவே தனது வாழ்வை நிறைவு செய்த கனகராஜ், நாட்டுப்புறக் கலைகளை அனைத்து இடங்களிலும் கொண்டு சேர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார். அவரது இழப்பு மாணவருக்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் இழப்பு" என்றார்.
கலாமணி, பூங்கொடி ஆகியோர் கூறுகையில், "வீட்டில் முடங்கியிருந்த பெண்களை வெளி உலகிற்கு கொண்டு வந்து மன வலிமையை உண்டாக்கி, நாட்டுப்புறக் கலையை வளர்த்தவர்; அவர் மூலம் நாங்களும் இந்த கலையை வெளி உலகிற்கு கொண்டு சென்றது பெருமையாக இருந்தாலும், அவரது இழப்பு ஈடுசெய்ய முடியாதது" எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.