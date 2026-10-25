செஃப் தாமு மறைவுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல்
செஃப் தாமு மறைவு சமையல் கலைஞர்கள், திரைத்துறையினர் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் அவருடன் பணியாற்றியவர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : October 25, 2026 at 1:59 PM IST
சென்னை: பிரபல சமையல் கலை நிபுணர் செஃப் தாமு மறைவுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சி குழுவினர் உள்ளிட்டோரும் தங்களது இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
செஃப் தாமு என்ற கே.தாமோதரன் (72), உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் இன்று காலமானார். அவரது மறைவுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், “பிரபல சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு என்று அழைக்கப்படும் திரு.கே.தாமோதரன் அவர்களின் மறைவு மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. தனது சமையல் திறமையாலும், தனித்துவமான அணுகுமுறையாலும், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் வாயிலாகச் சமையல் கலையை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தவர்.
பிரபல சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு என்று அழைக்கப்படும் திரு.கே.தாமோதரன் அவர்களின் மறைவு மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. தனது சமையல் திறமையாலும், தனித்துவமான அணுகுமுறையாலும், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் வாயிலாகச் சமையல் கலையை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தவர். 2010 ஆம் ஆண்டில் தனிநபரின் மிக நீண்ட சமையல் மாரத்தான் என்ற கின்னஸ் உலக சாதனையைப் படைத்ததோடு, பத்மஸ்ரீ விருதும் பெற்ற பெருமைக்குரியவர். அவரது மறைவு சமையல் கலைத் துறைக்குப் பேரிழப்பாகும். அவரை இழந்துவாடும் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், சமையல் கலையை நேசிக்கும் ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 25, 2026
2010 ஆம் ஆண்டில் தனிநபரின் மிக நீண்ட சமையல் மாரத்தான் என்ற கின்னஸ் உலக சாதனையைப் படைத்ததோடு, பத்மஸ்ரீ விருதும் பெற்ற பெருமைக்குரியவர். அவரது மறைவு சமையல் கலைத் துறைக்குப் பேரிழப்பாகும். அவரை இழந்துவாடும் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், சமையல் கலையை நேசிக்கும் ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
குக் வித் கோமாளி குழுவினர் இரங்கல்
'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சியில் செஃப் தாமுவுடன் பணியாற்றியவர்கள், அவரின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். சமையல் கலைஞர் வெங்கடேஷ் பட் காணொளி வெளியிட்டு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
அதில், “பத்மஸ்ரீ செஃப் தாமு இறந்துவிட்டார் என்கிற செய்தி மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது. நம்முடைய பாரம்பரிய சமையல் கலையை வெளிஉலகத்திற்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறார். அவர் மூலம் பலரும் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். எங்கள் இருவருக்கும் 15 ஆண்டு கால நட்பு இருக்கிறது. அது என்றைக்கும் பசுமையான நினைவுகளாக எனக்குள் இருக்கும். அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகை ரம்யா பாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் பதிவில், "தாமு சார், நீங்கள் இனி இல்லை என்பதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. நான் அறிந்ததிலேயே மிகவும் அன்பான உள்ளம் கொண்டவர்களில் நீங்களும் ஒருவர். மிகவும் மென்மையாகப் பேசக்கூடியவர், அன்பைப் பொழியக்கூடியவர்.
தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நடுவராக இருந்தபோதுகூட, உங்களுடைய வார்த்தைகள் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்திவிடக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தீர்கள். நீங்கள், எனது ‘அருள்வன்’ திரைப்படத்தைத் திரையரங்கில் பார்த்ததை என்னால் மறக்கவே முடியாது.
‘‘குக் வித் கோமாளி’ நிகழ்ச்சியின் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் முன்பாக நாங்கள் பேசிய உரையாடல்கள், எனது திருமணத்துக்கு உங்களை அழைக்கச் சென்றபோது என்னை உங்கள் வீட்டில் அன்புடன் வரவேற்றது, எனது திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு முதலில் வந்தவர்களில் ஒருவராக நீங்கள் இருந்தது என ஒவ்வொரு நினைவும் எனக்கு மிகவும் விலைமதிப்பற்றது.
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ஒவ்வொரு முறை உங்களைச் சந்திக்கும்போதும் நீங்கள் எனக்கு அளவற்ற அன்பையும் ஆசீர்வாதங்களையும் வழங்கினீர்கள். இனி உங்களுடைய அன்பான வார்த்தைகளைக் கேட்க முடியாது, ஆசீர்வாதங்களைப் பெற முடியாது என்பதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
எப்போதும் உங்கள் ஆசீர்வாதங்களை நாடுவேன். சமையல் உலகிற்கு நீங்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பு மகத்தானது. உங்கள் புகழும் சாதனைகளும் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும். வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் எங்களால் மிஸ் செய்யப்படுவீர்கள். உங்கள் ஆன்மா சாந்தியடையட்டும்” என உருக்கமாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.
செஃப் தாமு மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த நடிகர் குரேஷி, “என்னுடைய தந்தை போன்றவர். சமையல் கலைச் ஜாம்பவான், “ரெஸ்ட் இன் பீஸ் தாமு அப்பா”என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
பாடகி சிவாங்கி, அவருடன் எடுத்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்து, ”உங்கள் ஆன்மா சாந்தியடையட்டும்” என உருக்கமாக இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.