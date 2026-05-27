தாம்பரம் - செங்கோட்டை தினசரி ரயில் சேவை: தென்காசி பயணிகள் கோரிக்கை
கடந்த 14 ஆண்டுகளாக சென்னைக்கு தினசரி ரயில் சேவை வழங்கப்படாததால் தென்காசி, அம்பாசமுத்திரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிக்கும் மாணவர்களும், பணியாளர்களும் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருவதாக மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : May 27, 2026 at 2:57 PM IST
மதுரை: தெற்கு ரயில்வேயில் சென்னைக்கு தினசரி ரயில் இல்லாத ஒரே வழித்தடமாக தென்காசி உள்ள நிலையில், தாம்பரம் - செங்கோட்டை ரயிலை தினசரி இயக்க வேண்டும் என தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பாவூர்சத்திரம், அம்பை, நெல்லை வழியாக 20683/20684 தாம்பரம் - செங்கோட்டை இடையே வாரம் மும்முறை இயங்குகிற ரயில் சேவையை பிரதமா் நரேந்திர மோடி கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஏப் 8-ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.
அதன்படி, தாம்பரத்திலிருந்து செங்கோட்டைக்கு ஞாயிறு, செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமையும், செங்கோட்டையிலிருந்து தாம்பரத்துக்கு திங்கள், புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
தாம்பரம் - செங்கோட்டை ரயில்
தாம்பரத்திலிருந்து இரவு 8.50 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் விழுப்புரம், திருப்பாதிரிப்புலியூா், மயிலாடுதுறை, திருவாரூா், திருத்துறைப்பூண்டி, முத்துப்பேட்டை, பட்டுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி, காரைக்குடி, அருப்புக்கோட்டை, விருதுநகா், திருநெல்வேலி, சேரன்மகாதேவி, அம்பாசமுத்திரம், பாவூா்சத்திரம், தென்காசி வழியாக மறுநாள் காலை 10.50 மணிக்கு செங்கோட்டை சென்றடையும்.
மறுமார்க்கமாக செங்கோட்டையிலிருந்து மாலை 5.35 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 7.20 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.
தாம்பரம் - செங்கோட்டை ரயில் தென்காசி, பாவூர்சத்திரம், அம்பை, கல்லிடை, சேரன்மகாதேவி, நெல்லை சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களுக்கு, கிழக்கு டெல்டா பகுதி மற்றும் சென்னை செல்வதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்து வருகிறது.
பயணிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் ரயில்வேக்கு வருமானம் அதிகரிப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, தெற்கு ரயில்வே சார்பில் தாம்பரம் - செங்கோட்டை வாரம் மும்முறை ரயிலை தினசரி இயக்குவதற்கு ரயில்வே வாரியத்துக்கு முன்மொழியப்பட்டது. மாதங்கள் பல கடந்தும் ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளிக்காத நிலை இருந்து வருகிறது.
ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை
இந்நிலையில், தென்காசி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கத் தலைவர் பாண்டியராஜா மத்திய ரயில்வே அமைச்சருக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பியுள்ளார். அதில், “செங்கோட்டை - தென்காசி - பாவூர்சத்திரம் - கடையம் - அம்பாசமுத்திரம் - கல்லிடைக்குறிச்சி - சேரன்மகாதேவி - திருநெல்வேலி ரயில் வழித்தடம், தென் தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கியமான போக்குவரத்து மற்றும் பொருளாதார இணைப்புப் பாதையாக விளங்குகிறது. இந்த வழித்தடம் விவசாயம், சிறு தொழில், கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, வணிகம் மற்றும் சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றி வருகிறது.
குறிப்பாக, 1904ஆம் ஆண்டு தென்காசி - திருநெல்வேலி ரயில் வழித்தடத்தில் ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒன்றாகும். மீட்டர் கேஜ் காலத்தில் செங்கோட்டை பகுதியிலிருந்து பாவூர்சத்திரம், கடையம், அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, சேரன்மகாதேவி வழியாக தினசரி இரண்டு ரயில்கள் சென்னைக்கு இயக்கப்பட்டு வந்தன.
இதன்மூலம் தென்காசி, நெல்லை சுற்றுவட்டார மக்களுக்கு தலைநகர் சென்னையுடன் நேரடி மற்றும் சீரான போக்குவரத்து வசதி கிடைத்தது. பின்னர், 2012ஆம் ஆண்டு இந்த வழித்தடம் அகல ரயில் பாதையாக மாற்றப்பட்டு ரயில் சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட்ட போதிலும், கடந்த 14 ஆண்டுகளாக சென்னைக்கு தினசரி ரயில் சேவை வழங்கப்படாத நிலை தொடர்கிறது.
இதனால் தென்காசி, அம்பாசமுத்திரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிக்கும் மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் ஊழியர்கள், வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
மேலும் தெற்கு ரயில்வேயில் சென்னைக்கு தினசரி ரயில் இல்லாத ஒரே ரயில் வழித்தடம் தென்காசி - பாவூர்சத்திரம் - அம்பை - நெல்லை வழித்தடமாகும். எனவே தாம்பரம் - செங்கோட்டை ரயிலை தினசரி இயக்கிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.