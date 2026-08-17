தாம்பரம் அருகே போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் இளைஞர் கொலை: 5 பேர் கைது

தாம்பரம் அருகே போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் இளைஞர் கொலை: 5 பேர் கைது
மறுவாழ்வு மையத்தில் இருந்து அருண்குமார் தப்பிச் செல்ல முயன்றதாகவும், அவரை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கட்டிலில் கட்டிப்போட்டு வாயில் துணியை வைத்து அழுத்தியதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : August 17, 2026 at 8:13 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் அருகே போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அருண்குமார் (39). இவர் பல வருடங்களாக மதுப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
மதுப்பழக்கத்தில் இருந்து மீட்பதற்காக அவரது குடும்பத்தினர், அவரை தாம்பரத்தை அடுத்த சேலையூர் அருகே உள்ள செம்பாக்கம் விஜிபி நகரில் செயல்பட்டு வந்த 'மூன் ஷைன் ஹோம்' என்கிற போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் கடந்த 10-ஆம் தேதி சிகிச்சைக்காக சேர்த்துள்ளனர்.
அங்கு 4 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த அருண்குமார், மறுவாழ்வு மையத்தில் இருந்து தப்பிச்செல்ல முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, அவரை அங்கிருந்தவர்கள் பிடித்து கட்டுப்படுத்தியுள்ளனர். இதில் அருண் குமார் மயக்கம் அடைந்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்ற போது, அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த சேலையூர் போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று அருண்குமாரின் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினர். இதில் அவரது கை, கால் உள்ளிட்ட உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் காயங்கள் மற்றும் தழும்புகள் இருந்ததால், அவரது மரணத்தில் போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, சந்தேக மரணம் என வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அருண்குமாரின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில், அருண்குமாரின் வாய் மற்றும் மூக்கு அடைக்கப்பட்டதன் காரணமாக மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு அவர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
பின்னர் போலீசார் நடத்திய கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில், அருண்குமார் மறுவாழ்வு மையத்தில் இருந்து தப்பிச் செல்ல முயன்றதாகவும், அவரை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கட்டிலில் கட்டிப்போட்டு வாயில் துணியை வைத்து அமுக்கியதும் தெரியவந்துள்ளது. இதில் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு அவர் உயிரிழந்திருக்கிறார்.
இதைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றிய போலீசார், அந்த போதை மறுவாழ்வு மையத்தின் நிர்வாகி மணிகண்டன் (36), அங்கு நீண்ட நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த ஏழுமலை (40), குணசீலன் (43), ராஜசுதாகர் (41), ராஜ்கமல் (33) ஆகிய 5 பேரை கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மேலும், உரிய அனுமதி மற்றும் விதிமுறைகளை பின்பற்றி போதை மறுவாழ்வு மையம் செயல்பட்டு வந்ததா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.