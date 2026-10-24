தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் வசதிக்காக 2 மின் தூக்கிகள் திறப்பு
பயணிகள் நடைமேடைகளுக்குச் செல்வதை மேலும் எளிதாக்கும் வகையில், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் 10 புதிய நகரும் படிக்கட்டுகள் (எஸ்கலேட்டர்கள்) அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன
Published : October 24, 2026 at 10:37 AM IST
சென்னை: தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், புதிதாக அமைக்கப்பட்ட இரண்டு மின் தூக்கிகள் (Lift) பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னை புறநகர் ரயில் போக்குவரத்தில் முக்கிய நிலையங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம் சார்பில், பல்வேறு மேம்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக பயணிகள் நடைமேடைகளுக்குச் செல்வதற்கும், ஒரு நடைமேடையில் இருந்து மற்றொரு நடைமேடைக்குச் செல்வதற்கும் வசதியாக மின் தூக்கிகள் மற்றும் நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இரண்டு புதிய மின் தூக்கி
தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 8 மீட்டர் அகல நடைமேம்பாலத்துடன் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு மின் தூக்கிகள் இன்று முதல் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
இதில் ஒரு மின் தூக்கி நடைமேடை எண் 1 மற்றும் 2-க்கும், மற்றொரு மின் தூக்கி நடைமேடை எண் 3 மற்றும் 4-க்கும் சேவை வழங்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், சம்பந்தப்பட்ட நடைமேடைகளுக்குச் செல்லும் பயணிகள் படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்தாமல் எளிதாகச் செல்ல முடியும்.
குறிப்பாக, மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் அதிகமான உடைமைகளுடன் பயணம் செய்பவர்களுக்கு இந்த லிஃப்ட்கள் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் ரயில் நிலையத்தின் மற்ற நடைமேடைகளுக்குச் செல்வதற்கு வசதியாக, ரயில் நிலைய வளாகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் சக்கர நாற்காலிகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், பயணிகளின் உடைமைகளை எடுத்துச் செல்ல உதவும் சுமை தூக்கும் பணியாளர்கள் குறித்த விவரங்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள், மற்றும் தொடர்பு எண்கள் ஆகியவை ரயில் நிலையத்தின் முக்கிய இடங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சேவை தேவைப்படும் பயணிகள் நிலைய மேலாளர் அல்லது நிலையப் பொறுப்பாளரை அணுகி உதவி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
அதேபோல் மாற்றுத்திறனாளி பயணிகள் சக்கர நாற்காலி வசதி மற்றும் ரயிலில் ஏறுவதற்கான உதவிகளைப் பெறுவதற்காகத் தனியாக வழங்கப்பட்டுள்ள தொடர்பு எண்ணை அணுகி இலவச சேவையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். புதிய நடைமேம்பாலம் முழுமையாகப் பயன்பாட்டுக்கு வரும் வரை இந்த உதவி வசதி தற்காலிக அடிப்படையில் வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
7 புதிய மின் தூக்கிகள் அமைக்க ஏற்பாடு
மேலும் தாம்பரம் ரயில் நிலைய மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 9 மின் தூக்கிகள் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதில் தற்போது இரண்டு மின் தூக்கிகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ள நிலையில், மீதமுள்ள மின் தூக்கிகளின் பணிகளும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
அனைத்து மின் தூக்கிகளின் பணிகளையும் 2026 டிசம்பர் மாதத்திற்குள் முழுமையாக முடிக்கவும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
10 புதிய எஸ்களேட்டர்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்
மின் தூக்கிகள் மட்டுமின்றி, பயணிகள் நடைமேடைகளுக்குச் செல்வதை மேலும் எளிதாக்கும் வகையில், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் 10 புதிய நகரும் படிக்கட்டுகள் (எஸ்கலேட்டர்கள்) அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் பணிகளில் முதல் தொகுதி நகரும் படிக்கட்டுகள் 2026 நவம்பர் மாதத்தில், பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள நகரும் படிக்கட்டுகளின் பணிகளை 2026 டிசம்பர் மாதத்திற்குள் முடிக்கவும் ரயில்வே நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி அதிரடியாக குறைப்பு
தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மின் தூக்கிகள் மற்றும் நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைக்கும் பணிகள், புறநகர் மற்றும் விரைவு ரயில் சேவைகளுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில், பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.