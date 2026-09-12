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லிஃப்ட் பழுது; ரூ.500 கொடுத்து ட்ராலியில் சென்ற மூதாட்டி - தாம்பரம் ரயில் நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கம்

ரயில் பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும் வகையில் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் பேட்டரி கார் சேவை ஓரிரு நாட்களில் தொடங்கப்படும் என ரயில் நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

ட்ராலியில் சென்ற மூதாட்டி
ட்ராலியில் சென்ற மூதாட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 4:34 PM IST

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செங்கல்பட்டு: தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் லிஃப்ட் பழுது காரணமாக, ரூ.500 கொடுத்து ட்ராலியில் மூதாட்டி சென்றது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக ரயில் நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.

தாம்பரம் ரயில் நிலையம், தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான ரயில் நிலையங்களில் ஒன்று. மொத்தம் 10 நடைமேடைகளைக் கொண்டுள்ளது. நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானப் பயணிகள், இந்த ரயில் நிலையத்தைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அதேபோல், நாள்தோறும் 100-க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துச் செல்கின்றனர்.

அந்த வகையில், திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த கோமதி என்ற மூதாட்டி தாம்பரம் சிட்லபாக்கத்தில் வசிக்கும் தனது மகளை சந்திப்பதற்காக சென்னை வந்திருந்தார். பின்னர் மீண்டும் திருநெல்வேலி செல்வதற்காக தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். மூதாட்டிக்கு முதுகெலும்பு மற்றும் இடுப்பு பகுதியில் ஏற்கெனவே அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதால் படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்குவதில் சிரமம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் நடைமேடைக்கு செல்வதற்காக லிஃப்ட் வசதியைப் பயன்படுத்த குடும்பத்தினர் முயன்றுள்ளனர்.

ஆனால் லிஃப்ட் மற்றும் நகரும் படிக்கட்டு உள்ளிட்ட வசதிகள் அந்த நேரத்தில் பயன்பாட்டில் இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. அதேபோன்று முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்தும் பேட்டரி வாகனமும் கிடைக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. இதையடுத்து வேறு வழியின்றி சரக்குகளைக் கொண்டு செல்லப் பயன்படுத்தப்படும் டிராலியில் மூதாட்டியை அமர வைத்து நடைமேடைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். இதற்காக ட்ராலியை இழுத்துச் சென்ற நபருக்கு ரூ.500 வழங்கியதாக குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவத்தை மூதாட்டியின் மகள் வீடியோவாகப் பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாகவும், ரயில் நிலைய அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தபோது பழுதடைந்த லிஃப்ட்டை சீரமைத்துப் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர சுமார் இரண்டு மாதங்கள் ஆகும் எனத் தெரிவித்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தின் அதிகாரியைத் ஈடிவி பார்த் செய்தியாளர் தொடர்புக் கொண்டு கேட்டபோது, "தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் புதிய நடைமேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிற்து. புதிய நடைமேம்பாலத்துடன் 10 நகரும் படிக்கட்டுகள் மற்றும் 9 மின்தூக்கிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அனைத்து நடைமேடைகளையும் இணைக்கும் வகையில் இந்த வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன.

புதிய நடைமேம்பாலம் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த மின்தூக்கி, நகரும் படிக்கட்டு பணிகள் வரும் டிசம்பர் அல்லது ஜனவரி மாதத்துக்குள் நிறைவடைந்து பயன்பாட்டுக்கு வரும். தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள பழைய நடைமேம்பாலத்தின் கிழக்கு நுழைவுப் பகுதியில் ஒரு மின்தூக்கியும், மேற்கு நுழைவுப் பகுதியில் ஒரு நகரும் படிக்கட்டும் செயல்பட்டு வருகிறது. புதிய பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் முதியோர் உள்ளிட்ட பயணிகளுக்கு தற்காலிகமாக சில சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றனர்.

மேலும் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் சிரமத்தைக் குறைக்கும் வகையில் தற்காலிகமாக பேட்டரி கார் சேவையை விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நடைமேடை 1A முதல் 10 வரை பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும் வகையில் பேட்டரி கார் இயக்கப்பட உள்ளது. பாதுகாப்பு வழிகாட்டியுடன் இந்த சேவை வழங்கப்படும். இதற்கான சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக முடிந்துள்ள நிலையில் ஓரிரு நாட்களில் சேவை தொடங்கப்படும்.

சக்கர நாற்காலி சேவைக்கு ரூ.100 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்த கட்டண விவரங்கள் ரயில் நிலையத்தில் விளம்பரப் பலகைகள் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சுமை தூக்குபவர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டக் கட்டணத்தைவிட கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் வந்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

தாம்பரம் ரயில்வே அதிகாரிகள்
லிஃப்ட் பழுது
ட்ராலியில் சென்ற மூதாட்டி
TAMBARAM RAILWAY STATION
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