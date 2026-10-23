யூடியூபர் ஹரிஷின் தந்தை தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு புகார்
யூடியூபர் ஜெய்சன் சாமுவேல் மீது ஃபிட்னஸ் தொடர்பான வீடியோக்களை வெளியிட்டு வரும் யூடியூபரான டானியும், தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 8:53 PM IST
சென்னை: தனது மகனும், யூடியூபருமான ஹரிஷ் விபரீத முடிவை எடுத்த வழக்கில் பலருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அவரது தந்தை புகார் மனுவை அளித்துள்ளார்.
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஹரிஷ், சென்னையை அடுத்த கானத்தூர் நாகாத்தம்மன் தெருவில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நண்பர்களுடன் வாடகைக்கு வசித்து வந்தார். 'பைனான்ஸ் வித் ஹரிஷ்' என்ற பெயரில் யூடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் நிதி ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்தார். இவரது சமூக வலைத்தளப் பக்கங்களைப் பின்தொடர்வோர்களின் எண்ணிக்கை 13 லட்சம் ஆக உள்ளது.
இதனிடையே, புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மற்றொரு யூடியூபரான ஜெய்சன் சாமுவேல் என்பவர் ஹரிஷ் குறித்து அவதூறான கருத்துகளைப் பரப்பியதால், அவரது சமூக வலைதளப் பக்கங்கள் முடக்கப்பட்டன. இதனால் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளான யூடியூபர் ஹரிஷ் கடந்த அக்.20- ஆம் தேதி தனது வீட்டில் விபரீத முடிவை எடுத்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஹரிஷ் தந்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கானத்தூர் காவல்துறையினர் யூடியூபர் ஜெய்சன் சாமுவேலைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில், தனது மகன் மரணத்தில் ஜெய்சன் சாமுவேல் பின்பலத்தில் மேலும் பலருக்குத் தொடர்பு இருக்கக் கூடும் என ஹரிஷ் தந்தை விநாயகம் இன்று (அக்.23) தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
குறிப்பாக, நிதி தொடர்பான யூடியூபரும், பொருளாதார நிபுணருமான ஆனந்த் சீனிவாசன் வெளியிட்ட வீடியோ ஒன்றை ஹரிஷ் தனது பக்கத்தில் சுட்டிக்காட்டியதாகவும், அதன் பின்னரே அவரது இணையதளக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அத்துடன், புகாரின் அடிப்படையில் முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், ஹரிஷின் நண்பரும், ஃபிட்னஸ் தொடர்பான வீடியோக்களை வெளியிட்டு வரும் யூடியூபரான டானி என்பவரது தொலைபேசி எண்ணை ஜெய்சன் சாமுவேல் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது. இதனால் தனக்குத் தொடர்ந்து பலரும் தொலைபேசி மூலம் மிரட்டல் விடுப்பதும், கிண்டல் செய்வதும் தொடர்வதாகக் குறிப்பிட்டு, டானியும் தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகாரளித்துள்ளார்.