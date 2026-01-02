பட்டாக்கத்தியுடன் சமூக வலைதளத்தில் ரீல்ஸ் வீடியோ; 2 சிறுவர்கள் அதிரடி கைது
திருத்தணியில் வடமாநில இளைஞரை சிறார்கள் பட்டாக்கத்தியை கொண்டு வெட்டி கொலை செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அடங்குவதற்குள் தாம்பரத்தில் 2 சிறுவர்கள் பட்டாக்கத்தியுடன் வீடியோ பதிவிட்ட சம்பவம் மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : January 2, 2026 at 10:44 PM IST
சென்னை: சென்னை, தாம்பரத்தில் கையில் பட்டாக்கத்தியுடன் நடனமாடி சமூக வலைதளத்தில் ரீல்ஸ் வீடியோ பதிவிட்ட இரண்டு சிறுவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை மேற்கு தாம்பரம், ரங்கநாதபுரம் பகுதியில் சிறுவர்கள் கையில் பட்டா கத்தியுடன் நடனமாடி அதை ரீல்ஸ் வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர். இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த பொதுமக்கள் இதுபற்றி தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தனர். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் ரிலீஸ் எடுத்த நபர்களை தாம்பரம் காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், 17 வயது சிறுவன் தாம்பரம் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நண்பர்களிடையே ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவரை வெட்டிய வழக்கில் சீர்திருந்த பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டு தற்போது சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியே வந்துள்ளார். சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த சிறுவன் அதே பகுதியை சேர்ந்த 16 வயதுடைய நண்பருடன் இணைந்து தாம்பரத்தில் தங்களை பெரிய ரவுடியாக சித்தரிக்கும் வகையில் பட்டாக்கத்தியுடன் ரீல்ஸ் எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து சிறார்கள் இருவர் மீதும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். மேலும் இந்த 2 சிறுவர்களுடன் ரவுடிகள் வேறு யாராவது சுற்றி திரிகிறார்களா? இவர்களுக்கு ரவுடிகள் உடன் தொடர்பு உள்ளதா? என்று பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக பொதுமக்கள் கூறுகையில், "இவர்கள் மட்டுமல்லாமல் தாம்பரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இதுபோன்று கத்திகளை கையில் வைத்துக் கொண்டு, ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிடும் நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஏற்கெனவே திருத்தணியில் ரயிலில் பயணித்த வடமாநில இளைஞரை சிறார்கள் சிலர் பட்டாக்கத்தியை கொண்டு வெட்டிய சம்பவம் அடங்குவதற்குள் தாம்பரத்தில் 2 சிறுவர்கள் பட்டாக்கத்தியுடன் நடனமாடி, ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.