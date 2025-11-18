ETV Bharat / state

“என் மரணத்திற்கு காரணம்...” - ரயில் முன் பாய்ந்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட பொறியாளரால் பரபரப்பு

தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு யுவராஜ் மரண வாக்குமூலம் என்ற பெயரில் மின்னஞ்சல் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.

Published : November 18, 2025 at 2:11 PM IST

சென்னை: தாம்பரம் பணிமனை இளநிலை பொறியாளர் தனது மரண வாக்குமூலத்தை டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு இமெயில் செய்துவிட்டு ரயில் முன் பாய்ந்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த ஆதனூர் ஜவகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் யுவராஜ் (52). இவர் அதே பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். மேலும் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் தாம்பரம் பணிமனையில்(JE) இளநிலை பொறியாளராக யுவராஜ் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் யுவராஜுக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 12ஆம் தேதி முதல் கழுத்து வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக யுவராஜ் பணிக்கு செல்லாமல் அடிக்கடி விடுப்பு எடுத்து வந்துள்ளார்.

உடல்நல பிரச்சினை காரணமாக தாம்பரம் பணிமனை கிளை மேலாளர் கோவிந்தராஜுக்கு யுவராஜ் மருத்துவ சான்றிதழ்களை அனுப்பி மருத்துவ விடுப்பு கேட்டுள்ளார். ஆனால் அவர் யுவராஜின் கோரிக்கையை நிராகரித்ததோடு, அவர் அனுப்பிய சான்றிதழ்களையும் யுவராஜுக்கே திருப்பி அனுப்பியுள்ளார். இதனால் அதே மருத்துவ சான்றிதழ்களை மனிதவள(HRD) அதிகாரி ஸ்வர்ணலதாக்கு அனுப்பி யுவராஜ் விடுப்பு கோரியுள்ளார். ஆனால் சொர்ணலதாவும் யுவராஜின் விடுப்புக்கான கோரிக்கையை நிராகரித்துவிட்டு 11C ஆப்சண்ட் (பணிக்கு வரவில்லை) போட்டுள்ளார்.

இதனால் யுவராஜுக்கு ஊதியத்தில் பிடித்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் ஸ்வர்ணலதாவிடம் முறையிட்டபோது அவர்கள் எந்த பதிலும் கொடுக்காமல் கடந்த 3 மாதங்களாக இழுத்தடித்துள்ளனர். மேலும் யுவராஜுக்கு எந்த வேலையும் கொடுக்காமல் இருந்ததால் அவர் கடுமையான மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட யுவராஜ்
உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட யுவராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு யுவராஜ் மரண வாக்குமூலம் என்ற பெயரில் மின்னஞ்சல் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.

அதில் நடந்தவற்றை கூறி, ”எனது மரணத்திற்கு தாம்பரம் பணிமனை கிளை மேலாளர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் மனிதவள மேம்பாடு அதிகாரி ஸ்வர்ணலதா ஆகிய இருவரும் தான் பொறுப்பு” என குறிப்பிட்டுவிட்டு, நேற்று (நவ.17) நள்ளிரவு கூடுவாஞ்சேரி அருகே அடையாளம் தெரியாத ரயில் முன் பாய்ந்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த தாம்பரம் இருப்புப்பாதை போலீசார் கூடுவாஞ்சேரி அருகே தண்டவாளத்தில் உயிரிழந்து கிடந்த யுவராஜின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தற்கொலை எண்ணம் தோன்றுகிறதா?

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

