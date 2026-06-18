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பூங்கா திறப்பு விழாவிற்கு தாமதமாக வந்த அமைச்சர் - கடுப்பான திமுக கவுன்சிலர்கள்

தவெக ஆட்சியில், தாம்பரம் மாநகராட்சி உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கப்படுவதில்லை என மேயர் வசந்தகுமாரி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்

தாம்பரம் மாநகராட்சி திமுக பிரதிநிதிகள்
தாம்பரம் மாநகராட்சி திமுக கவுன்சிலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 9:25 AM IST

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சென்னை: தாம்பரம் பகுதியில் ​புதுப்பிக்கப்பட்ட மாநகராட்சி பூங்கா திறப்பு விழாவிற்கு அமைச்சர் சரத்குமார் தாமதமாக வந்ததால் திமுக மாநகராட்சி பிரதிநிதிகள் அதிருப்தியுடன் வெளியேறினர்.

தாம்பரம் மாநகராட்சி 4-வது மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட மேற்கு தாம்பரம், முல்லை நகரில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பூங்கா உள்ளது. இந்த பூங்காவானது, தனியார் வங்கி ஒன்றின் சி.எஸ்.ஆர். (CSR) நிதி பங்களிப்புடன், 1.98 கோடி ரூபாய் செலவில், பல்வேறு நவீன வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்பட்டது.

​இதனையடுத்து மேம்படுத்தப்பட்ட மாநகராட்சி பூங்கா திறப்பு விழா நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு நடைபெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. அந்த விழாவில் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சரத்குமார் கலந்து கொண்டு பூங்காவைத் திறந்து வைப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான அழைப்பிதழ்களும் விநியோகிக்கப்பட்டிருந்தன.

​இந்த விழாவில் பங்கேற்பதற்காக தாம்பரம் மாநகராட்சி மேயர் வசந்தகுமாரி, துணை மேயர் காமராஜ், 4-வது மண்டலக் குழுத் தலைவர் காமராஜ் மற்றும் திமுக கவுன்சிலர்கள் மற்றும் ஏராளமான பொதுமக்கள் மாலை 5:30 மணிக்கே பூங்காவிற்கு வருகை தந்தனர்.

​இருப்பினும், விழா தொடங்க வேண்டிய நேரத்தைக் கடந்தும் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக அமைச்சர் சரத்குமார் வரவில்லை. இதனால் நீண்ட நேரம் காத்திருந்த மேயர், துணை மேயர், மற்றும் மண்டலக்குழுத் தலைவர் ஆகியோர் கடும் விரக்தியடைந்தனர்.

அமைச்சர் சரத்குமார்
அமைச்சர் சரத்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அமைச்சரின் தாமதத்தால் அதிருப்தியடைந்து, விழாவைப் புறக்கணித்துவிட்டு அங்கிருந்து வெளியேறினர். இந்நிலையில் ​உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் வெளியேறிய அரை மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, இரவு சுமார் 8:00 மணியளவில் விழா நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்த அமைச்சர் சரத்குமார் பூங்காவைத் திறந்து வைத்தார்.

​நீண்ட நேரம் காத்திருந்து அதிருப்தியோடு வெளியேறிய மேயர் வசந்தகுமாரி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “​தவெக ஆட்சியில், தாம்பரம் மாநகராட்சி உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கப்படுவதில்லை. திட்டமிட்டே, வேண்டும் என்றே இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்" என்று குற்றம்சாட்டினார்.

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இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பேசிய அமைச்சர் சரத்குமார், “மாலை 5:00 மணி வரை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான (M.L.A) பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. அதன் பிறகு, முதலமைச்சர் விஜய் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.

அப்போது தாம்பரம் தொகுதிக்குத் தேவையான திட்டங்கள் மற்றும் தேவைகள் குறித்துக் கேட்டறிந்தார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் முடிந்து விழாவுக்குப் புறப்பட்டு வரும் வழியில், கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாகவே தாமதமானது.

என்னுடைய தனிப்பட்ட வேலைக்காக நான் தாமதமாக வரவில்லை. மக்களே எங்களை வரவேற்கும் நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் நம்மை குறை சொல்லிக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

திமுக மாநகராட்சி பிரதிநிதி
தாம்பரம் மாநகராட்சி
TAMBARAM MUNICIPALITY
அமைச்சர் சரத்குமார்
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