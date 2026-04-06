கோஷ்டி மோதல் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை; தாம்பரத்தில் உதயசூரியன் உதிப்பது நிச்சயம்: திமுக வேட்பாளர் கிருத்திகா தேவி
சிட்டிங் எம்எல்ஏ எஸ்.ஆர்.ராஜாவின் உழைப்பு, நம்பிக்கை அத்தனையும் என்னை வெற்றி பெற வைக்கும் என தாம்பரம் திமுக வேட்பாளர் கிருத்திகா தேவி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
Published : April 6, 2026 at 10:38 AM IST
சென்னை: தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் மீண்டும் உதயசூரியன் உதிக்கும் என அத்தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கிருத்திகா தேவி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தாம்பரம் தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் திமுகவின் எஸ்.ஆர்.ராஜா. இவர் மூன்று முறை அத்தொகுதியில் இருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த முறையும் அவர் போட்டியிட விருப்பமனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், மருத்துவர் கிருத்திகா தேவிக்கு திமுக தலைமை வாய்ப்பு அளித்தது.
இதனால் அதிருப்தி அடைந்த எஸ்.ஆர்.ராஜாவின் ஆதரவாளர்கள், தாம்பரத்தில் உள்ள திமுக பொருளாளார் டி.ஆர்.பாலு வீட்டை முற்றுகையிட்டனர். தொடர்ந்து அண்ணா அறிவாலயம் வந்தும் எஸ்.ஆர்.ராஜாவின் ஆதரவாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனிடையே, இந்த விவகாரத்தை திமுக தலைமை, ஆ.ராசாவிடம் ஒப்படைத்த நிலையில், அவர் எஸ்.ஆர்.ராஜா தரப்பை அழைத்து பேசி சமாதானம் செய்தார்.
இதனிடையே, நேற்று ஒரே காரில் எஸ்.ஆர்.ராஜாவுடன் வந்து மருத்துவர் கிருத்திகா தேவி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். வேட்புமனு தாக்கலுக்கு பிறகு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
25 ஆண்டுகளாக திமுக உறுப்பினர்
அப்போது, "தாம்பரம் திமுகவில் உள்கட்சி பூசல் நிலவுகிறதா?" என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "நான் 1994-ஆம் ஆண்டில் இருந்து தாம்பரத்தில் வசித்து வருகிறேன். தாம்பரம் பகுதியில் மகப்பேறு மருத்துவராக இருந்து வருகிறேன். நான் வளர்ந்தது அனைத்துமே திமுகவின் திராவிட சிந்தனையில்தான்.
நான் கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டிலிருந்து திமுகவில் உறுப்பினராக இருந்து வருகிறேன். எனது செயல்பாடுகளை பார்த்து, தலைமை எனக்கு மாநில மருத்துவர் அணி துணைச் செயலாளர் பதவி வழங்கியது. நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், மக்களுக்கு இன்னும் அதிகப்படியான பணிகளை செய்து பல திட்டங்களை கொண்டு வருவேன்.
திமுக ஒரு குடும்பம்
நான் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, கட்சிக்குள் அதிருப்தி எதுவும் ஏற்படவில்லை. கட்சி என்பது ஒரு குடும்பம் மாதிரி. குடும்பத்தில் சிறிய சலசலப்புகள் வரலாம், அவற்றையெல்லாம் பெரிதுபடுத்த கூடாது. இன்று நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். நான் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த போது, சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக இருக்கும் தாம்பரம் மாநகரச் செயலாளர் எஸ்.ஆர்.ராஜா, அவரது காரில் என்னை அழைத்துக் கொண்டு சென்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய வைத்தார்.
தாம்பரத்தில் என்னை ஆதரித்து தேமுதிக தலைவர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் செய்தபோது எஸ்.ஆர்.ராஜா என்னுடன்தான் இருந்தார். அனைத்து பிரச்சனைகளும் சுமூகமாக முடிந்து அனைவரும் எழுச்சியுடன் இருக்கின்றனர். மனப்பூர்வமாக என்னை வேட்பாளராக ஏற்றுக் கொண்டு உள்ளனர். ஓரிரு நாள் நடந்த பிரச்சனைகளை ஏன் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? மறப்பதுதான் மனித இயல்பு.
'நான் வெற்றி பெற்றால்'..
நான் வெற்றி பெற்றவுடன், தாம்பரம் தொகுதியில் சில முடிக்கப்படாத திட்டங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன். தாம்பரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை, மேலும் விரிவாக்கம் செய்து பன்நோக்கு மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்துவேன். பாதாள சாக்கடை திட்டம் விரிவுபடுத்தி முழுமையாக முடிக்கப்படும். சாலை வசதிகள் இன்னும் தரம் உயர்த்தி கொடுக்கப்படும். அரசு பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் கட்டி தரப்படும். தங்குதடை இன்றி சுத்தமான தூய்மையான குடிநீர் வழங்கப்படும்.
தவெக போட்டியில் இல்லை
தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுகவிற்கு எப்போதுமே போட்டி கிடையாது. எங்களுக்கு அதிமுகவும், பாஜகவும்தான் எப்போதும் போட்டி. நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைக் கண்டுகொள்வதே கிடையாது. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் கட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் விஜய். பாரம்பரியமான கட்சிகளுடன்தான் எங்களுக்கு போட்டி.
சிட்டிங் எம்எல்ஏ எஸ்.ஆர்.ராஜா என்னை தெருத்தெருவாக அழைத்துச் சென்று, வாக்கு சேகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருடைய அன்பு, உழைப்பு, நம்பிக்கை அத்தனையும் என்னை வெற்றி பெற வைக்கும்" என்றார்.