தாம்பரம் மாநகராட்சியில் டெண்டர் முறைகேடு - ஆணையர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பாகவே ஜூலை 29ஆம் தேதியே அந்தப் பணி முடிக்கப்பட்டு திறப்பு விழாவும் நடத்தப்பட்டதாக அறப்போர் இயக்கம் குற்றம்சாட்டி இருந்தது.
Published : September 16, 2026 at 7:27 AM IST
சென்னை: தாம்பரம் மாநகராட்சியில் டெண்டர் பணிகளில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாகவும், டெண்டர் இறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்பே சில பணிகள் முடிக்கப்பட்டு திறப்பு விழா நடத்தப்பட்டதாகவும் எழுந்த புகாரின் பேரில் தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலசந்தர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் டெண்டர் நடைமுறைகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாகக் கூறி அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தலைமைச் செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநர் ஆகியோருக்கு ஆதாரங்களுடன் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு நடவடிக்கை
இந்த புகார்கள் பூதாகரமாகியுள்ள நிலையில் உயரதிகாரிகள் மூலம் இது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தமிழ்நாடு அரசு செய்தி குறிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், இந்நிகழ்வு தொடர்பான விரிவான விசாரணை நடத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும், அவ்விசாரணை அறிக்கையின் அடிப்படையில் தவறிழைத்த அனைத்து நபர்கள் மீதும் உரிய தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையராக இருந்த எஸ். பாலசந்தர், கட்டாய காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக ஆவடி மாநகராட்சி ஆணையராக உள்ள ஆர். சரண்யா தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பொறுப்பை கூடுதலாக கவனிக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், செயல்முறை குறைபாடுகளுக்காக தாம்பரம் மாநகராட்சியின் தொடர்புடைய மண்டல உதவி செயற்பொறியாளர் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அறப்போர் இயக்கம் புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை
அறப்போர் இயக்கம் அளித்த புகாரில், “தாம்பரம் மாநகராட்சி 4வது மண்டலத்துக்குட்பட்ட பெருங்களத்தூர் பாலம் ரவுண்டானா பகுதியில் ரூபாய் 27.30 லட்சம் மதிப்பில் அசோகத் தூண் அமைத்தல் மற்றும் அழகுபடுத்தும் பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு கடந்த ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி திறக்கப்பட இருந்தது.
ஆனால், ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பாகவே ஜூலை 29ஆம் தேதியே அந்தப் பணி முடிக்கப்பட்டு திறப்பு விழாவும் நடத்தப்பட்டதாக அறப்போர் இயக்கம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
இதேபோல், சிட்லபாக்கம் ரவுண்டானா பகுதியில் ரூபாய் 18.60 லட்சம் மதிப்பில் தண்ணீர் சேமிப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு சிலை அமைத்தல் மற்றும் அழகுபடுத்தும் பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டு, இதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி திறக்கப்பட இருந்த நிலையில் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதியே சிலை திறக்கப்பட்டதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்த இரு பணிகளுக்கான நிதி ஏலங்கள் ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி திறக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் மாநகராட்சியின் இணையதளத்தில் அவை தொடர்ந்து ‘திறக்கப்பட வேண்டியது’ என்ற நிலையிலேயே இருப்பதாகவும், ஆனால் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு இந்த இரண்டு திறப்பு விழாக்களையும் மனித வள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் நேரடியாக சென்று திறந்து வைத்திருப்பதாகவும் அறப்போர் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
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அதேபோல் தாம்பரம் மாநகராட்சியால் கடந்த நான்கு மாதங்களில் வெளியிடப்பட்ட 565 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 309 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள், அதாவது 54.69 சதவீதம் இறுதி நிலையை எட்டாமல் இருக்கிறது. இதில் ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டுமே ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட நிலையை எட்டியுள்ளது.
டெண்டர் நடைமுறைகள் தொடர்பாக எழுந்துள்ள இந்தப் புகார்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை பணியிடை நீக்கம் செய்து உயர்மட்ட விசாரணை நடத்த வேண்டும், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை மூலம் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும், முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் ஒப்பந்ததாரர்களை கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும்.
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் இறுதி நிலை ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட விவரம் உள்ளிட்ட தகவல்களை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.