தாம்பரம் தொகுதி மக்களின் தலையெழுத்தை மாற்றுமா 2026 தேர்தல் முடிவு?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: தாம்பரம் தொகுதியில் திமுகவின் கிருத்திகா தேவி, அதிமுகவின் சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன், நாதக-வின் தமிழ்செல்வி, தவெக-வில் இருந்து சரத்குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 1:28 AM IST

தாம்பரம் (செங்கல்பட்டு): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், தாம்பரம் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

கடந்த 2019-ல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து பிரிந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 'குட்டி சென்னை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாவட்டம் செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம் (தனி), செய்யூர் (தனி), திருப்போரூர், தாம்பரம், பல்லாவரம் சோழிங்கநல்லூர் என 7 சட்டமன்றத் தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது.

இதில், தாம்பரம் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையின் நுழைவு வாயிலாக விளங்குகிறது. அதேசமயம் தாம்பரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சென்னைக்கு இணையாக பல முன்னணி கல்வி நிறுவனங்கள், ஐடி நிறுவனங்கள் உள்ளது. இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்தவர்கள் என அனைத்து சமூகத்தினரும் பரவலாக வசிக்கும் இத்தொகுதியில், எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,60,449 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,69,560 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 51 பேரும் என மொத்தமாக 3,30,060 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

நடந்து முடிந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 85.40% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், தாம்பரம் தொகுதியில் மட்டும் 83.92% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதில், முக்கிய வேட்பாளர்களாக திமுகவை சேர்ந்த கிருத்திகா தேவி, அதிமுகவை சேர்ந்த சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன், நாதகவை சேர்ந்த தமிழ்செல்வி, தவெகவை சேர்ந்த சரத்குமார் மற்றும் சுயேட்சை கட்சிகள் உட்பட 15 பேர் போட்டியிட்டுள்ளனர்.

2021 தேர்தலில் திமுகவை சேர்ந்த எஸ்.ஆர்.ராஜா 1,16,840 வாக்குகள் பெற்று, அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் டிகேஎம் சின்னய்யாவை 36,824 (80,016 ) வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார். அதேசமயம் மநீம இளங்கோ சிவா 22,530 வாக்குகளும், நாதக சுரேஷ்குமார் 19,494 வாக்குகளும், அமமுக கரிகாலன் 4,207 வாக்குகளும் பெற்ற நிலையில், நோட்டாவிற்கு மட்டும் 2,284 வாக்குகள் போடப்பட்டிருந்தது. 2016-ல் திமுக வேட்பாளர் எஸ்.ஆர்.ராஜாவும், 2011 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் டிகேஎம் சின்னய்யாவும் வெற்றி பெற்றனர்.

தாம்பரத்தை பொறுத்தவரைக் குடிநீர் தட்டுப்பாடு, பாதாளச் சாக்கடை திட்டம், போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளிட்டவை முக்கிய பிரச்சனைகளாக உள்ளது. தாம்பரம் தொகுதியில் இதுவரை எந்த ஒரு கட்சியும் 3 முறை தொடர் வெற்றியை பெற்றதில்லை. இதனால், ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்ய திமுகவும், விட்டதைப் பிடிக்க அதிமுகவும் ஒரு புறம் போராடிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், தவெக வேட்பாளர் வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2026
2021எஸ்.ஆர்.ராஜாதிமுக
2016எஸ்.ஆர்.ராஜாதிமுக
2011டி.கே.எம். சின்னையாஅதிமுக

தாம்பரம் தொகுதி
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
TAMBARAM ASSEMBLY CONSTITUENCY

