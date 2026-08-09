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பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு வாட்ஸ்ஆப்பில் Hi அனுப்பினால் போதும்; தாம்பரம் மாநகர காவல்துறையின் AI வாட்ஸ்காப் சேவை அறிமுகம்

பெண்கள் பாதுகாப்பு, அவசர கால உதவி, புகார் அளிக்க வாட்ஸ்ஆப் மூலம் எளிய முறையில் அணுக இந்த சேவையை தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

”தாம்பரம் வாட்ஸ்காப்” சேவையை அறிமுகம் செய்த தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் பிரேம் ஆனந்த் சின்கா
”தாம்பரம் வாட்ஸ்காப்” சேவையை அறிமுகம் செய்த தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் பிரேம் ஆனந்த் சின்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 7:32 AM IST

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சென்னை: காவல்துறையின் சேவைகளை எளிதாக பெறவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும் தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை சார்பில், 'தாம்பரம் வாட்ஸ்காப்' என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு (அடிப்படையிலான வாட்ஸ்ஆப் சாட்பாட் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் பிரேம் ஆனந்த் சின்கா வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், 'தாம்பரம் வாட்ஸ்காப் (Tambaram What's Cop) என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அடிப்படையிலான வாட்ஸ்ஆப் சாட்பாட் சேவை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும்.

இந்த சேவையை பயன்படுத்த விரும்பும் பொதுமக்கள், தாம்பரம் மாநகர காவல் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்ஆப் எண்ணான 9344-222-100 என்ற எண்ணுக்கு ‘Hi’ என குறுஞ்செய்தி அனுப்பலாம். மேலும், காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தும் இந்த சேவையை பயன்படுத்தலாம்.

பெண்களின் பாதுகாப்பு

இந்த சேவை மூலம் அவசர காலங்களில் பொதுமக்கள் தங்களது Live Location-ஐ நேரடியாக காவல்துறைக்கு அனுப்பி, உடனடியாக காவல் உதவியைப் பெறலாம். குறிப்பாக, தனியாகப் பயணம் செய்யும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் ‘Track My Journey’ என்ற வசதியும் இதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தாம்பரம் மாநகர காவல்துறையில் ஏஐ வாட்ஸ்காப் அறிமுகம்
தாம்பரம் மாநகர காவல்துறையில் ஏஐ வாட்ஸ்காப் அறிமுகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன்மூலம் பெண்கள் தங்களது பயண விவரங்களைப் பதிவு செய்யலாம். பயணத்தின்போது எதிர்பாராத வகையில் தாமதம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது வழிமாற்றம் ஏற்பட்டாலோ, காவல்துறையினர் அதனை கவனித்து சம்பந்தப்பட்டவர்களை தொடர்புகொண்டு தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும்.

ரகசியமாக தகவல் தெரிவிக்கலாம்

போதைப்பொருள் பயன்பாடு மற்றும் விற்பனை, சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களின் நடமாட்டம், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்கள், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் உள்ளிட்டவை தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் தங்களது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமல், ‘Anonymous Information Sharing’ வசதி மூலம் காவல்துறைக்கு ரகசியமாக தெரிவிக்கலாம்.

கூடுதலாக பொதுமக்கள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தை எளிதாகக் கண்டறிந்து, அந்த காவல் நிலையத்தின் விவரங்களை உடனடியாக பெறும் வசதியும் இதில் உள்ளது.

இணையவழிச் சேவைகள்

சைபர் குற்றங்கள் தொடர்பாக புகார் அளிப்பது உள்ளிட்ட இணையவழிச் சேவைகளையும் இந்த வாட்ஸ்ஆப் சாட்பாட் மூலம் எளிதாக அணுகலாம். மேலும், தொலைந்து போன அல்லது திருடப்பட்ட கைப்பேசிகளைக் கண்டறிய உதவும் CEIR இணையதளச் சேவையையும் எளிதாக பயன்படுத்தும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் தொடர்பான புகார்களையும் பொதுமக்கள் இந்த சேவை மூலம் தெரிவிக்கலாம். புகாருடன் சம்பந்தப்பட்ட புகைப்படத்தையும், சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தின் Geo-tag இருப்பிடத்தையும் பகிர்ந்து புகார் அளிக்க முடியும்.

பூட்டிய வீடுகளை பதிவு செய்யும் வசதி

வெளியூர் அல்லது நீண்ட நாட்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் பொதுமக்கள், தங்களது வீடு பூட்டப்பட்டிருக்கும் விவரங்களை ‘Locked House Registration’ வசதி மூலம் பதிவு செய்யலாம். இதனடிப்படையில், அந்த பகுதியில் இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் காவலர்கள், சம்பந்தப்பட்ட வீடுகளை தீவிரமாக கண்காணிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

இரவு 10 மணி - காலை 6 மணி வரை தங்களது பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் காவல் அதிகாரிகளின் தொடர்பு விவரங்களை பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் ‘Know Your Night Rounds Officer’ என்ற வசதியும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.

இதனால், இரவு நேரங்களில் அவசரத் தேவைகள் ஏற்படும்போது, தங்களது பகுதியில் ரோந்து பணியில் இருக்கும் காவல் அதிகாரிகளை தொடர்புகொண்டு தேவையான உதவியைப் பெற முடியும்.

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ஒரே இடத்தில் காவல்துறை சேவைகள்

சைபர் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, சாலை பாதுகாப்பு, பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு மற்றும் வழிகாட்டுதல் தகவல்களையும் பொதுமக்கள் இந்த சேவை மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

பொதுமக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு காவல்துறை சேவைகளை ஒரே இடத்தில் எளிதாகவும், விரைவாகவும் வழங்கும் வகையில், ‘தாம்பரம் வாட்ஸ்காப்’ சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பொதுமக்கள் அனைவரும் 9344-222-100 என்ற அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்ஆப் எண்ணில் ‘Hi’ என அனுப்பி இந்த சேவையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், இந்த சேவை குறித்த விழிப்புணர்வை குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடமும் ஏற்படுத்த வேண்டும்’ என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக தாம்பரம் காவல் துணை ஆணையர் கார்த்திகேயன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த ஏஐ சேவையை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் பயன்படுத்தலாம்.

அவசர உதவி, பெண்கள் பாதுகாப்புக்கான Track My Journey பூட்டிய வீடுகளைப் பதிவு செய்தல், ரகசியத் தகவல் பகிர்வு, போக்குவரத்து புகார்கள், அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்தை கண்டறிதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.

மேலும், சைபர் குற்றங்கள், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, பெண்கள் பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை தொடர்பான விழிப்புணர்வு தகவல்களையும், CEIR, CCTNS, காவல் சரிபார்ப்பு உள்ளிட்ட இணையவழிச் சேவைகளையும் ஒரே இடத்தில் அணுக முடியும். இந்த எண்ணுக்கு நேரடியாக அழைப்பு மேற்கொள்ள முடியாது. வாட்ஸ்ஆப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அல்லது குரல் செய்தி அனுப்பி சேவைகளைப் பெற முடியும்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TAMBARAM CITY POLICE
WHATSCOP AI ASSISTANT
தாம்பரம் வாட்ஸ்காப்
பெண்கள் பாதுகாப்பு
POLICE WHATSCOP AI ASSISTANT

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