பழுதாகி நின்ற ரயில்: தாம்பரம் - சென்னை கடற்கரை ரயில் சேவைகள் பாதிப்பு
இந்த சம்பவத்தால் சுமார் அரை மணிநேரம் தாம்பரம் - கடற்கரை வழித்தடத்தில் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
Published : July 30, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: பூங்கா ரயில் நிலையத்தில் மின்சார ரயில் ஒன்று திடீரென பழுதாகி நின்றதால், அரை மணிநேரத்துக்கும் மேலாக தாம்பரம் - சென்னை கடற்கரை வழித்தடத்தில் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
சென்னையிலும், அதன் சுற்றுப்பகுதிகளிலும் ஏராளமான புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. தினந்தோறும் சுமார் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில்கள் இயங்கி வருகின்றன.
லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வேலை, வியாபாரம், கல்வி என பல்வேறு தேவைகளுக்காக இந்த ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர்.
சென்னை சென்ட்ரல் - கும்மிடிப்பூண்டி, சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம், சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய வழித்தடங்களை புறநகர் ரயில்கள் இணைக்கின்றன.
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இவற்றில் சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையேயான வழித்தடம், மிக முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. அதிக அளவிலான மக்கள் தினமும் இந்த வழித்தடத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட மின்சார ரயில், சென்னை கடற்கரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. பூங்கா ரயில் நிலையத்திற்கு மாலை 5.30 மணிக்கு வந்த போது, ரயிலில் திடீரென தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டு நின்றது.
உடனடியாக, ரயில் ஓட்டுநர் ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கொடுத்தார். இதன்பேரில், தொழில்நுட்ப பொறியாளர்கள், ஊழியர்கள் வந்து பழுது நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கிடையே, தாம்பரத்தில் இருந்து கடற்கரை நோக்கி வந்த மின்சார ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்ப்பட்டன. இதில் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.
பின்னர் 6.05 மணிக்கு ரயிலில் ஏற்பட்ட பழுது சரிபார்க்கப்பட்டு, அரை மணிநேரத்துக்கு பிறகு, அங்கிருந்து புறப்பட்டது.
தொடர்ந்து, பல இடங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ரயில்களும் புறப்பட்டு சென்றன. இந்த சம்பவத்தால் சுமார் அரை மணிநேரம் தாம்பரம் - கடற்கரை வழித்தடத்தில் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
முன்னதாக, இந்த சம்பவம் குறித்து தெற்கு ரயில்வே ஒர விளக்கத்தை அளித்திருந்தது. அதில், "பூங்கா ரயில் நிலையத்தில் பழுதாகி நின்ற ரயிலில், சீரமைப்புப் பணிகள் முடிந்ததும் அனைத்து ரயில்களும் மிகுந்த கவனத்துடனும், முறையான சிக்னல் விதிகளை பின்பற்றியுமே புறப்பட்டு சென்றன.
ஆனால், சில ஊடகங்களில் இரு ரயில்கள் ஒரே வழித்தடத்தில் நேருக்கு நேர் வந்து நின்றதை போல சித்தரிக்கப்படுகின்றன.
இது முற்றிலும் தவறான செய்தி. இதுபோன்ற தவறான தகவல்கள், மக்கள் மத்தியில் தேவையற்ற அச்சத்தை உருவாக்கும். மேலும், ரயில்வே துறை மீது நம்பிக்கையை இழக்க செய்யும்.
எனவே இந்த தவறான தகவலை ஒளிபரப்பவோ, பிரசுரிக்கவோ வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.