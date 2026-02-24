ETV Bharat / state

ரயில் சேவை ரத்தால் ஸ்தம்பித்த தாம்பரம் பேருந்து நிலையம்; 45 நாளும் இதே நிலைமை தானா?

ரயில் நிலையத்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், பயணிகள் பேருந்துகளை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர்.

பேருந்தில் முந்திக் கொண்டு ஏறும் பயணிகள்
பேருந்தில் முந்திக் கொண்டு ஏறும் பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 24, 2026 at 2:01 PM IST

சென்னை: ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், சென்னையில் உள்ள தாம்பரம் உள்ளிட்ட பேருந்து நிலையங்கள் ஸ்தம்பித்துள்ளன.

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையிலான புறநகர் மின்சார ரயில் சேவைகள் 45 நாட்களுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, பிப்.20 முதல் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி வரை இரு மார்க்கங்களிலும் 44 மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

வழக்கமாக, இந்த வழித்தடத்தில் தினமும் 208 மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது 164 ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்படுவதால் பயணிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். மேலும், எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வழக்கமாக பயன்படுத்தப்பட்ட 10 மற்றும் 11-ம் நடைமேடைகளுக்கு பதிலாக விரைவு ரயில்களும், 5 மற்றும் 6-ம் நடைமேடைகளில் இருந்து புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதனால், 15 - 20 நிமிட இடைவெளியில் மட்டுமே ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுவதால், அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் பணிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

ரயில் நிலையத்தில் குவிந்துள்ள பயணிகள்
ரயில் நிலையத்தில் குவிந்துள்ள பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுபோன்ற சூழலில், 164 ஆக குறைத்து இயக்கப்பட்டு வந்த ரயில் சேவைகள், இன்று முதல் 115 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தை குறைக்க சென்னை எழும்பூர் - செயிண்ட் தாமஸ் மவுண்ட் மற்றும் கூடுவாஞ்சேரி, செங்கல்பட்டு இடையே ஈமு (EMU) ஷட்டில் சேவைகள் இயக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே இயக்கப்படும் ஏசி புறநகர் ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுகிறது. கும்மிடிப்பூண்டி தாம்பரம் வரை இயக்கப்பட்ட ரயில் சேவை செங்கல்பட்டு வரை நீட்டிக்கப்படும்.

அதேசமயம், இந்த சிறப்பு மின்சார ரயில்கள் செயிண்ட் தாமஸ் மவுண்ட் மற்றும் எழும்பூர் நோக்கிச் செல்லும் போது பல்லாவரம், கோடம்பாக்கம், நுங்கம்பாக்கம் மற்றும் சேத்பேட்டை நிலையங்களில் நிறுத்தத்தைத் தவிர்க்கும். எழும்பூரிலிருந்து கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் செங்கல்பட்டு நோக்கி செல்லும்போது சேத்துப்பட்டு, கோடம்பாக்கம் மற்றும் நுங்கம்பாக்கம் நிறுத்தத்தைத் தவிர்க்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், இன்று 5-வது நாளாக தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், சானடோரியம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. மின்சார ரயில்களில் அனைத்து பெட்டிகளும் நிரம்பி, பயணிகள் தொங்கிக்கொண்டு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ரயில் நிலையத்தில் குவியும் பயணிகள்
ரயில் நிலையத்தில் குவியும் பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
அதேபோல, தாம்பரம் மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் பேருந்து நிலையங்களிலும், ரயில் நிலையங்களிலும் வழக்கத்தை விட அதிகமான பொதுமக்கள் குவிந்து வருகின்றனர். ரயில் நிலையத்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் பயணிகள் பேருந்துகளை நோக்கி படையெடுக்கின்றனர். அதனால் தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் பேருந்து நிலையங்கள் ஸ்தம்பித்துள்ளது. பேருந்தில் ஏறுவதற்காக, பயணிகள் ஒருவரை ஒருவர் முந்திக்கொண்டு ஏறுகின்றனர்.

பேருந்து நிலையத்தில் குவிந்துள்ள பயணிகள்
பேருந்து நிலையத்தில் குவிந்துள்ள பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தைக் குறைக்க, மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து ராயபுரத்திற்கும், தாம்பரத்திலிருந்து செங்கல்பட்டுக்கும் 50-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இருந்தாலும், கூட்டத்திற்கு ஏற்ப மாநகர பேருந்துகளை இயக்குமாறு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

