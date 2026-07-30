மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசிடம் பேசுவது பயனளிக்காது - கிருஷ்ணசாமி திட்டவட்டம்
கர்நாடகாவை பார்த்தாவது இங்குள்ள அரசியல் கட்சிகள் காவிரி விவகாரத்தில் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 30, 2026 at 11:01 PM IST
கோவை: மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசிடம் பேசுவது பயனளிக்காது என்று புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை குனியமுத்தூர் பகுதியில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "காவிரி நீர் திறந்துவிட படாததால் தமிழகத்தில் டெல்டா மாவட்டங்கள் அசாதாரண சூழலை எதிர்கொண்டு வருகிறது. மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி சென்னையில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளோம்.
தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்படும் என்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தேர்தலுக்கு முன்பு பிரச்சாரம் செய்ததை நம்பி தான் பெரும்பாலான பெண்கள் அக்கட்சிக்கு வாக்களித்தனர். ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 713 கடைகள் மூடப்படும் என்று அறிவித்தும் முழுமையாக மூடவில்லை. ஓரிரு இடங்களில் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டாலும் அதன் அருகிலேயே மனமகிழ் மன்றங்கள் திறக்கப்படுகிறது. மேலும் அரசு மதுபான கடைகளை தனியாருக்கு கொடுப்பதற்கு தமிழக அரசு முயன்று வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. அவ்வாறு நடந்தால் தமிழகத்தில் கள்ளச் சாராயம் ஆறு போல் ஓடும் வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஒருபுறம் ஊழல் ஒழிப்பு மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு, லாட்டரி குடும்பத்திற்கு ஒரு தொழிலை ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கையாக தான் இது உள்ளது. இதில் மிகப்பெரிய சதி திட்டம் உள்ளது. இது போன்ற நடவடிக்கைகளை புதிய தமிழகம் கட்சி என்றைக்கும் ஏற்றுக் கொள்ளாது" எனத் தெரிவித்தார்.
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "கர்நாடக மாநிலத்தில் அதிக மழைப்பொழிவு இருக்கும் நேரத்தில் மட்டுமே காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறந்து விடுகிறார்கள். காவேரி ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி ஒருமுறை கூட கர்நாடகா இந்த 10 ஆண்டுகளில் நடந்து கொள்ளவில்லை. தமிழக மக்களை கர்நாடகா தொடர்ந்து விஞ்சித்து வருகிறது. இதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ், பாஜக என்று யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து கர்நாடகத்தின் உரிமைகளை விட்டுக் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் தமிழகத்தில் அவ்வாறான நிலை இல்லை. மேலும் காவிரி விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தீர்க்கமான முடிவை எடுக்க வேண்டும். தமிழக அரசு, கர்நாடக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது எல்லாம் அவசியமற்றது.
முதல்வர் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது எந்த விதத்திலும் பயனளிக்காது. எனவே நாம் உச்ச நீதிமன்றம், மத்திய அரசை தான் நாட வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். கர்நாடகாவை பார்த்தாவது இங்குள்ள அரசியல் கட்சிகள் காவிரி விவகாரத்தில் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும்" எனவும் கேட்டுக் கொண்டார்.